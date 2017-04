Señalan que no hay despidos, pero sí hay suspensiones

10/04/2017 -

El jefe del Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli, aseguró que en ese sector "despidos no hay" sino que existen "suspensiones" de empleados en algunas automotrices.

En ese marco, argumentó que ese fue el reclamo del gremio en el marco del paro de la CGT y aclaró que esos trabajadores suspendidos cuentan con un "salario sostén" que oscila entre 15 mil y 25 mil pesos.

"Despidos no hay, lo que hay son suspensiones. Y ahí es donde va el pedido mío y hasta ahora no tuve eco", señaló Pignanelli, quien sostuvo que "el capitalismo tiene un deber de responder a que no haya conflictividad".

Planteó: "El capitalismo tiene un deber de responder a que no haya conflictividad, y para que no haya conflictividad no puede licenciar ni suspender, tienen que ser puestos efectivos de trabajo apelando a la capacitación".