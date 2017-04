Cortina cree que Lousteau será candidato de ECO

10/04/2017 -

El diputado porteño por el Bloque Socialista y miembro del frente ECO Roy Cortina, respaldó la renuncia de Martín Lousteau como embajador en los Estados Unidos y arriesgó que el economista participaría como candidato en las elecciones legislativas, además de remarcar que "Cambiemos lo ve como un competidor significativo".

"No querían que Lousteau volviera a la Argentina, querrían que esté hasta el 2028 y que lo reciba a Obama cuando sea presidente, no quieren que compita, porque después de lo que sucedió en la última elección, es lógico que lo vean como un competidor significativo, por eso no creo que el PRO de la Ciudad quiera armar Cambiemos y le de la interna a Lousteau", afirmó Cortina.

El legislador dijo que "nosotros vamos a ir como ECO, y yo creo que Martín será candidato; no creo que acepten que podamos competir en Cambiemos; estoy seguro de que vamos a participar como ECO, porque la caracterización que hace el PRO de la realidad electoral, es lo mismo que te digan que no, porque lo ven como una amenaza".

Cortina indicó también que "no hay ningún problema entre Lousteau y Carrió; se tienen respeto y aprecio, y ninguno le tiene miedo al otro", concluyó.