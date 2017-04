Fotos CRÍTICA. "Ser padres de un desaparecido no te hace mejor ni peor de lo que ya eras", apuntó Meijide contra Bonafini

10/04/2017 -

La dirigente de derechos humanos y ex ministra de la Nación Graciela Fernández Meijide consideró que en los actos del "Día de la Memoria", el 24 de marzo pasado, "por primera vez el kirchnerismo mostró su admiración por la lucha armada".

También consideró que por primera vez en ese acto "uno de los organismos de derechos humanos dice que forma parte de un partido político", en referencia a las declaraciones de la titular de Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sobre su pertenencia al kirchnerista Frente para la Victoria.

"Ser padres de un desaparecido no te convierte automáticamente en una persona diferente de lo que venías siendo: no te hace mejor ni peor de lo que ya eras", aseguró además la ex miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en una entrevista que publicó el diario Clarín.

Señaló que Néstor Kirchner y Cristina Fernández "se interesan en los derechos humanos cuando llegan al poder y es (el periodista y abogado) Horacio Verbitsky quien les dice que tomen este tema".

Madre de Pablo Fernández Meijide, secuestrado y desaparecido a los 17 años durante la dictadura militar (1976-1983), la dirigente sostuvo que "en los 12 años en que Néstor Kirchner fue gobernador en la provincia de Santa Cruz, ni un día 24 de marzo hizo un acto público"

Dijo que el acto del 24 de marzo "parecía un gran barullo, pero al final fue clarificador: por primera vez el kirchnerismo mostró su admiración por la lucha armada y por primera vez en la historia de los organismos de derechos humanos se levanta el tema de esa lucha armada como algo digno de ser notificado".

"Y también por primera vez uno de los organismos de derechos humanos dice que forma parte de un partido político, que es el kirchnerismo. Ni siquiera el peronismo", agregó la ex funcionaria.