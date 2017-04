Lorenzo: "No pude evitar el contacto"

Fotos PARA OLDIVAR. El español Jorge Lorenzo se cayó en el comienzo de la carrera y abandonó.

Por Daniel Romero

Jorge Lorenzo casi ni vio acción en Las Termas de Río Hondo. A poco de comenzar la final, se cayó y tuvo que abandonar. El español tuvo ayer su primer abandono con Ducati, marca con la que está debutando en esta temporada 2017.

Al final de la jornada, el Nº 99 aseguró: "No pude evitar el contacto y se terminó la carrera. Fue una muy buena salida donde he recuperado posiciones. Pero después del caos de esa primera frenada he decidido meterme por el interior Había muchos pilotos por el exterior. La verdad es que era difícil ver el que estaba al lado o delante y de repente la rueda trasera de Iannone y la delantera mía se han juntado muy rápido y no he podido evitar el contacto. Cuando se han tocado he salido despedido para fuera. Tuve suerte de que nadie me haya pasado por encima. Es lo único positivo, que no me he lesionado", dijo Lorenzo, resignado.

Seguidamente, el ibérico aseguró: "A ver si en Austin podemos demostrar que hemos encontrado algo que me va a dar mucha confianza en el futuro".

"Siempre es difícil aceptar estos momentos tan negativos tan seguidos. A veces te toca una racha que no te va bien pero de repente puede aparecer la luz en cualquier momento. Habrá que estar lo más preparado posible y trabajar más fuerte que nunca. Las caídas debilitan a los más débiles pero hacen fuertes a los más fuertes", agregó Lorenzo.