Fotos María Herrera Muñoz, conforme con el 16º puesto

10/04/2017 -

La española María Herrera Muñoz, única mujer en el Mundial de motociclismo, se mostró satisfecha con la decimosexta posición que logró ayer en la categoría Moto3. "Estoy contenta del trabajo que hizo el equipo con la moto. Estamos dando pasos poco a poco y me estoy sintiendo cada vez mejor", opinó la piloto del AGR Team, que corre con una KTM. Por su perfil bajo, María evita extenderse al hablar acerca de su condición de ejemplo al competir en un deporte con mayoría de hombres. "Si una lucha y quiere hacerlo, lo puede conseguir", tiró tímidamente. Por último, se refirió al trazado termense y al público argentino. "Siempre que he venido me ha gustado mucho, he rodado rápido y estoy contenta de estar aquí. Los aficionados nos tratan muy bien a los pilotos", cerró.