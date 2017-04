Ambliopía: ¿qué es el ojo perezoso?

10/04/2017 -

La ambliopía es la mala visión en un ojo que no desarrolla su visión normal durante la primera infancia. Ocasionalmente, es llamada "ojo perezoso." Cuando un ojo desarrolla buena visión, mientras que el otro no, el ojo con menor visión es llamado ambliópico. Por lo general, sólo un ojo se ve afectado por la ambliopía, pero es posible que los dos ojos sean "perezosos". Esta condición se llama ambliopía bilateral. La condición es común. Dos o tres de cada 100 personas tienen ambliopía. El mejor momento para corregir la ambliopía es durante la infancia o la niñez temprana. Diagnóstico La ambliopía no es fácil de reconocer. Un niño no puede ser consciente de tener un ojo sano y un ojo débil. A menos que el niño tenga un ojo mal alineado o una anormalidad obvia, a menudo no hay forma de que los padres sepan que algo no está funcionando apropiadamente. Es detectada al encontrar una diferencia en la visión entre ambos ojos, o una visión deficiente en ambos ojos. Ya que es difícil medir la visión en los niños pequeños, a menudo a su oftalmólogo hace una estimación de la agudeza visual al observar qué tan bien un bebé sigue objetos con un ojo cuando el otro ojo está cubierto. Durante el tratamiento de ambliopía (ojo perezoso), el ojo sano de un niño es cubierto con un parche para obligar el uso del ojo débil. Con el uso continuado del parche, el ojo débil se vuelve más fuerte, permitiendo que la visión se desarrolle normalmente. A través de una serie de pruebas, un oftalmólogo puede diagnosticar ambliopía observando cómo un bebé reacciona cuando un ojo está cubierto. Si un es ojo ambliópico y el otro ojo sano es cubierto, el bebé puede intentar mirar alrededor del parche, tratar de quitárselo, o llorar. La mala visión en un ojo no siempre significa que un niño tenga ambliopía. Con frecuencia, la visión a puede ser mejorada mediante la prescripción de anteojos para un niño. Su oftalmólogo examinará cuidadosamente el interior del ojo para observar si hay otras enfermedades que puedan afectar la visión. Estas enfermedades incluyen: cataratas; inflamación o hinchazón; tumores; y otros problemas en el interior del ojo. En niños y adultos Los recién nacidos tienen la facultad de poder ver, pero a medida que usan sus ojos durante los primeros meses de vida, su visión mejora. Durante los años de la primera infancia, el sistema visual cambia rápidamente y la vista continúa desarrollándose. Para tener una visión normal, es importante que ambos ojos desarrollen una visión igual. Si un niño tiene ambliopía y no puede usar sus ojos normalmente, la visión no se desarrolla adecuadamente y puede inclusive disminuirse. Después de los primeros nueve años de vida, el sistema visual suele estar completamente desarrollado y por lo general, no puede cambiar. Si el tratamiento de ambliopía no se inicia tan pronto como sea posible, se pueden desarrollar varios problemas que pueden afectar seriamente la transición de la visión entre la infancia y la edad adulta: Un ojo ambliópico puede desarrollar un daño visual serio y permanente; La percepción de profundidad (la facultad de ver en tres dimensiones) se puede perder, ya que para esto es necesario tener una buena visión en ambos ojos; Si el ojo sano se enferma o es lesionado, esto puede significar tener una mala visión de por vida. Las personas con ambliopía en un ojo tienen más del doble de probabilidad de perder visión en su ojo sano debido a trauma. Si la visión en un ojo se pierde por causa de un accidente o enfermedad, es esencial que el otro ojo tenga una visión normal. Otra razón importante para asegurarse que la ambliopía sea detectada y tratada tan pronto como sea posible en la infancia, es que las personas con buena visión en un ojo solamente pueden encontrar limitaciones en el tipo de actividades que puedan desempeñar. Su oftalmólogo puede enseñarle cómo es tratada la ambliopía, y puede ayudarlo a usted y a su hijo (a) a llevar a cabo el tratamiento exitosamente.