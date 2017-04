Joan Baez, Pearl Jam, Yes y Elo ya son parte del Salón de la Fama del Rock

10/04/2017 -

La cantautora estadounidense Joan Baez, el grupo grunge Pearl Jam, los sinfónicos de Yes, Electric Light Orchestra (ELO), Journey, el fallecido rapero Tupac Shakur y el productor Nile Rodgers ingresaron este fin de semana al Salón de la Fama del Rock and Roll. La incorporación de estas figuras al mítico museo ubicado en Cleveland, Ohio, se llevó a cabo en una ceremonia que contó con la actuación de varios de los nuevos miembros.

En este sentido, Pearl Jam intepretó "Alive", "Given to fly", "Better man" y una versión de "Rockin’ in a free world", de Neil Young; mientras que la ELO realizó un tributo al recientemente fallecido Chuck Berry, considerado el padre del rock.

Por su parte, Baez pronunció un discurso en el que recordó a los músicos que la inspiraron, mientras que Snoop Dogg fue el encargado de subir al escenario al momento de homenajear a Tupac Shakur, asesinato en Las Vegas en 1996.

El ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll es avalado por el voto de unos 900 expertos, quienes deben elegir a artistas cuyos primeros discos cuenten, como mínimo, con 25 años de antigüedad.