Yankelevich aseguró que su hijo no mintió sobre Pablo Echarri

10/04/2017 -

Gustavo Yankelevich aclaró cómo fue la elección de actores para la serie sobre Sandro y se refirió a su hijo, Tomás, a quien Pablo Echarri denunció como quien lo habría dado de baja de la serie porque "divide la pantalla". "Cuando leí el tema de la miniserie, le pregunté si ya tenía el protagonista y le propuse que lo tuviera en cuenta a Juan Darthés. Él me contestó ‘no quiero tener a alguien conocido, no quiero que ese actor conocido se lo chupe a Sandro porque la gente va a ver en la pantalla al actor, y no a Sandro, no quiero que pase eso’", reveló.