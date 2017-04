"Solari es un desquiciado que realmente quiere ser el responsable de convocar el pogo más grande del mundo"

-

Eduardo de la Puente fue una de las voces más duras contra el "Indio" Solari luego de las dos muertes en el show que el músico brindó en Olavarría.

En diálogo con Diarioshow.com, definió a Solari como "un desquiciado que realmente quiere ser el responsable de convocar ‘el pogo más grande del mundo’ y que parece no tener límites en su carrera por lograrlo".

"El tema es que la producción no creo que haya fallado por impericia o negligencia; falló por desidia, algo que caracterizó siempre a las "misas" del Indio", dijo, entre otras cosas.

"Podría ir punto por punto, desde la seguridad inexistente al escaso personal médico, a los controles permeables, a los traslados sin seguro que se rajaro, antesà pero prefiero resumirlo en una sola frase, un tuit que fue borrado tarde, una frase que se propalaba por alguna radio participante: "Las entradas no se van a agotar", destacó. Y luego continuó: "Pero la ambición por sí sola es un motivo muy básico. El Indio ha demostrado a las claras ser un megalómano de ribetes patológicos, un obsesionado por sus propios récords, un desquiciado que realmente quiere ser el responsable de convocar "el pogo más grande del mundo" y que, hasta el momento, parece no tener límites en su carrera por lograrlo". Eduardo aclaró: "Del Indio ya dije todo lo que tenía que decir, no quiero decir nada más, sino va a parecer que es una cuestión personal o algo". Mientras que al respecto de la prohibición a La Renga a la hora de tocar en vivo respondió: "Es una caza de brujas realmente, no sé si tendrá que ver con lo que pasó en lo del Indio o no, porque ya venía de antes".