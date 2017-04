Florencia Peña recordó que deseó morir

Fotos Florencia Peña recordó que quiso morir porque con la separación del padre de sus hijos asistía al fracaso de su proyecto familiar. Llegó a pesar 46 kilos, y trabajaba para pagar deudas y no dejarse caer.

Florencia Peña (42) está embarazada de tres meses, fruto de su amor con Ramiro Ponce de León (43) y transita en plenitud esta nueva etapa. "Ser mamá a los 42 es mágico... Por primera vez un hombre me ama sin querer cambiarme nada", sostuvo la actriz de la telenovela de Canal 13, "Quiero vivir a tu lado" cuando le confirmó a la prensa la llegada de su tercer hijo. Flor ya es mamá de Tomás (14) y Juan (8), de su relación pasada con Mariano Otero.

Pero para llegar a esta etapa feliz tuvo que atravesar el dolor que le generó su separación de Otero en el 2012. Ella misma lo definió como el momento más angustiante de su vida, que superó gracias a un acompañante terapéutico. "Jamás sentí tanto dolor. Veía los pedazos de mí misma y pensaba: ‘¿Qué hago?’. El estallido me agarró con la guardia baja", rememoró.

Y agregó: "¿Si él me dejó? Sí, reaccionó primero. Ya no estaba bueno lo que éramos cuando estábamos juntos. No es fácil estar conmigo. No se bancaba mi modo extrovertido de encarar la popularidad y yo no podía torcer mi naturaleza. Mis hijos iban y venían con el andador en los estudios de televisión, pero con Mariano jamás pude compartir mi carrera. Éramos dos artistas con una relación muy intensa, para lo bueno y lo malo".

Mientras transcurría su separación Florencia bailaba en la pista de ShowMatch. Y sobre eso, sorprendió con su dolorosa confesión: "Pesaba 46 kilos. Yo me excusaba: ‘¡Dale, vamos! ¡Bailar me hace bien!’. Llegaba a casa y era otra. Deseé morir", admitió.

"Es literal. Sí, durante un tiempo tuve un acompañante terapéutico viviendo en casa. Tomaba Zoloft y Rivotril para poder salir a trabajar... Estaba en juego el fracaso familiar. La idea de que mis hijos crecieran con sus padres separados me torturó durante mucho tiempo. Mis viejos están casados hace 45 años. Siendo la mina más power, me costó superar ese mandato. No encontraba modo de abrir mi corazón. Daba por perdido volver a enamorarme", contó. Pero en marzo de 2013, el destino la cruzó con Ponce de León con quien se muestra feliz.