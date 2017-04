Stolbizer sostuvo que "los paros pasan y los problemas quedan"

Fotos POSICIÓN. La diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, criticó también la administración del Gobierno y apuntó contra Mauricio Macri.

La diputada nacional y líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, aliada al massismo, dijo respecto del paro general del jueves último que "nunca me pareció bien analizar la protesta sin analizar la legitimidad o los motivos que tiene, y no tengo dudas de que los motivos están", resaltó.

La legisladora moronense agregó que "hay que ver también que es lo que nos está pasando, porque hay marchas y contramarchas, y se termina midiendo esto como si fuera una pelea de boxeo por puntos arriba de un ring, y eso es lo que nos aleja cada vez más de las soluciones, porque los paros pasan, pero los problemas quedan".

Stolbizer criticó a la administración del presidente Macri al señalar que "hay responsabilidad del Gobierno: muchos protestan porque el Gobierno no ha creado un ámbito político e institucional permanente, como un consejo económico y social, donde se discuta un poco el futuro de la Argentina y a dónde vamos, no solamente los salarios que van a la paritaria".

Sobre las encuestas que reflejan un rechazo mayoritario a la modalidad del paro general, Stolbizer señaló que "el paro pasa y la solución no llega, porque lo que el Gobierno analiza es si había diez o cien en la protesta, y en realidad no está analizando la situación de la gente, y me parece que ahí también hay error en las convocatorias".

Sobre Cristina Kirchner, a quien Stolbizer demandó en la denominada causa Los Sauces, dijo que siente "que se ha instalado una estrategia del miedo a partir de una polarización, utilizada por conveniencia por el Gobierno, que es decidir pelearse con Cristina e ignorar al resto, porque esto le da buenos resultados electorales".