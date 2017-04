Fotos Mellizo del asesino de Micaela pide que su hermano no salga más

Hoy 09:02 -

Maximiliano Wagner, hermano mellizo de Sebastián, el acusado de matar a la joven Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay, sostuvo hoy que "no" debe salir "más" de la cárcel, porque "una persona así, es mejor que esté presa".

"Yo no lo podía creer que estaba libre, una persona si no está bien, al no estar bien no debería estar libre, tendría que estar preso", afirmó Wagner, quien aseguró que a su hermano hace como "tres años" que no tiene contacto con él.

Ayer se conoció que las primeras pericias realizadas al cadáver de García, de 21 años, indicaban que la joven habría sido asesinada "por estrangulamiento", mientras Wagner quedó alojado en un penal de la ciudad de Federal por cuestiones de seguridad.

"Si yo fuera juez, pena de muerte no se la deseo a nadie, pero que no salga más, una persona así es mejor que esté presa que este acá con la gente", enfatizó el hermano del detenido en diálogo con radio La Red.

Luego confirmó que fue su madre quien entregó a la Policía a Wagner en el marco del caso García, y también ratificó que una vez su hermano lo acusó a él de haber cometido una violación, aprovechando su condición de mellizo. El sábado pasado, el cadáver de García fue hallado en las afueras de Gualeguay tras permanecer una semana desaparecida.

La joven había sido vista por última vez en la madrugada del 1 de abril luego de haber salido a bailar con un grupo de amigos al boliche 'King', ubicado en Gualeguay.

Wagner había sido a condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero el juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi le otorgó la libertad condicional aun con un informe penitenciario negativo.