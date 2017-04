Fotos Pero si estas igual: video de Pablo Perillo, el doble argentino de Bruce Willis

Hoy 13:17 -

Pablo Perillo tiene 49 años y es actor, además es el doble de uno de los actores más reconocidos en todo el mundo, Bruce Willis.

A los 20 años estaba en un boliche y una chica le susurró algo al oído de un amigo de él. "Decile a tu amigo que es igual a Bruce Willis", fue el comentario.

Entonces, Perillo no sabía quién era pero lo reconoció cuando el estadounidense protagonizaba la serie "Moonlighting", a fines de los `80.

Igualmente, el hombre oriundo de Vicente López empezó a estudiar actuación a los 8 años de edad, participó de muchos comerciales y obras de teatro under.

En 2002 participó de un concurso donde se buscaban dobles de estrellas de Hollywood y fue uno de los tres ganadores. Así fue que viajó a Los Angeles y estuvo en la alfombra roja. "Bajé de la limusina, la gente me confundía con Bruce y me gritaban desde las gradas. Tengo una anécdota con Matthew Perry, íntimo amigo de Bruce, en la fiesta después de la gala. Se acercó rápidamente hacia mí, frenó un metro antes, y luego vino a admitirme que se había confundido. Ahí me di cuenta de que el parecido era bastante grande ya que hasta un amigo cercano se pudo equivocar", recuerda.

Llegó a conocer al verdadero Bruce y a trabajar para él. Pablo es uno de los dobles que, ante cualquier llamado, está a disposición de la productora que tiene el actor mundialmente conocido.

"En los aeropuertos siempre me paran para pedirme fotos y autógrafos, a veces hasta no hablo para seguir con el juego. Al principio les explicaba que no era y la gente no me creía, ahora me divierto un poco. Ya lo tengo muy incorporado", admite.