Zaffaroni: "No todos los violadores son psicópatas sexuales"

Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, habló sobre el caso de Micaela García, violada y asesinada por un hombre que ya tenía dos condenas por violación y que había salido en libertad condicional por autorización del juez Carlos Rossi.

Cuando le preguntaron sobre si estaba de acuerdo, o no, conque el magistrado sea llevado a juicio político, contestó: "Puede ser que lo merezca o no, depende de la causa. Si hubiera estado vigente el proyecto de reforma del Código Penal que hicimos hace tres años, esto no hubiera pasado".

Y agregó: "El tratamiento carcelario es complejo. Si es un psicópata sexual, es difícil controlar la psicopatía. Hay que establecer si se trata de un psicópata sexual o no. Necesitás un equipo bien integrado que lo diga".

Por último, el ex miembro de la Corte aseguró que "el delito sexual es complejo", y que no todos los violadores son psicópatas sexuales.

Y concluyó: "Hay que hacer una cosa seria con un equipo de pericial plural. No sólo en casos de delitos contra la libertad sexual, sino también en casos de delitos contra la vida o la integridad física que tienen ciertas características de crueldad".