CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Abril de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

11/04/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.45 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.30 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO


CANAL14

11.00 BÁSQUET POR EL 14: NICOLÁS

AVELLANEDA VS: QUIMSA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 1RA EDICION

15.00 EL CLÁSICO: ESTUDIANTES

VS. SECTOR EL ALTO

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

00.00 EN EL LACTARIO

00.15 UNIPERSONALES


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX

07.04 CUESTIÓN DE HONOR

09.49 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

11.43 GREMLINS

13.48 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

14.16 EL JUEGO DE ENDER

16.28 LÁGRIMAS DE SOL

18.55 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

19.23 ENEMIGOS PÚBLICOS

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 02

23.10 NADIE VIVE

TCM

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.30 LA NIÑERA

08.00 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

10.45 LA LAGUNA AZUL

12.50 ETERNAMENTE AMIGAS

15.15 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES

16.50 EL GUERRERO ROJO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

20.30 LA NIÑERA

21.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

23.25 LA PANTERA ROSA

TNT

07.21 ARMA MORTAL

09.22 HOMBRES DE NEGRO

11.08 HOMBRES DE NEGRO II

12.48 RATATOUILLE

14.53 OPERACIÓN PELIGROSA

16.37 EL CÓDIGO DA VINCI

19.25 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

21.25 TITANES DEL PACÍFICO

00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.55 EL CÓDIGO DA VINCI

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 ROOKIE BLUE, LO QUE PERDÍ

08.00 GRIMM, TODO POR LA DONCELLA

09.00 GRIMM, EL REY RATA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

CORRUPCIÓN

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESCAPE

12.00 HOUSE M.D, BAJO MI PIEL

13.00 HOUSE M.D, AMBOS LADOS AHORA

14.00 CHICAGO P.D, VOLVER A ESTAR A

MANO

14.50 RESCATE EN EL METRO 1 2 3

17.00 HOUSE M.D, DESTROZADO

18.00 HOUSE M.D, DESTROZADO

19.00 CHICAGO P.D, DIOS, ORO Y GLORIA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

EXHIBICIÓN

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, GENES

22.00 CHICAGO P.D, JUSTICIA

23.00 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN

24.50 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

STUDIO UNIVERSAL

09.10 JESUCRISTO SUPERESTRELLA EN VIVO

11.25 TRAICIÓN CONYUGAL

13.20 FULLSCREEN

13.50 FULLSCREEN

14.20 LA IMPOSTORA

16.15 TRAICIÓN CONYUGAL

18.10 ANACONDA

20.00 RAMBO

21.50 RAMBO II

23.45 TRAICIÓN CONYUGAL


A DONDE IR

BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO.

RESERVAS AL 3854064095.

KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO

ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.

COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)

SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA, PARQUE AGUIRRE)

MIÉRCOLES 26, A LAS 21, SE PRESENTARÁ EL DUENDE GARNICA,

AUTOR DE “EL OLVIDAO”, “LA FORESTAL”, CHACARERA DE LA

ESCALERA”, “MISTOL MOLOTOV”, Y “EL GAUCHITO GIL”, EN EL MARCO

DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL.


CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA

(3D):

ROMANCE,DRAMA (ATP)

HOY AL 12/03- 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACION, AVENTURA (ATP)

HOY AL 12/04 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO

(3D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 12/04 22:30 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 12/04 17:10 (Cast) 19:50

(Cast)

SOLDADO ARGENTINO 2D

DRAMA (13 años)

HOY AL 12/04 -22:30 (Cast)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 12/04-17:50 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 12/04- 20:30 (Subt)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D

SUSPENSO, TERROR (16 años)

HOY AL 12/04 22:40 (Subt)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY AL 12/04 17:30 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA

ATP con reservas y leyenda (Se

recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

17:40 (TODOS LOS DÍAS)

19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA

13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

VIERNES $50

LOS PITUFOS 3 LA ALDEA

PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D APTA 16 AÑOS

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

 
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