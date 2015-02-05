CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Abril de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
11/04/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.30 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
11.00 BÁSQUET POR EL 14: NICOLÁS
AVELLANEDA VS: QUIMSA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 1RA EDICION
15.00 EL CLÁSICO: ESTUDIANTES
VS. SECTOR EL ALTO
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
00.00 EN EL LACTARIO
00.15 UNIPERSONALES
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.04 CUESTIÓN DE HONOR
09.49 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
11.43 GREMLINS
13.48 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
14.16 EL JUEGO DE ENDER
16.28 LÁGRIMAS DE SOL
18.55 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
19.23 ENEMIGOS PÚBLICOS
22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 02
23.10 NADIE VIVE
TCM
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.30 LA NIÑERA
08.00 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
10.45 LA LAGUNA AZUL
12.50 ETERNAMENTE AMIGAS
15.15 MASACRE EN EL BARRIO JAPONES
16.50 EL GUERRERO ROJO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
20.30 LA NIÑERA
21.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
23.25 LA PANTERA ROSA
TNT
07.21 ARMA MORTAL
09.22 HOMBRES DE NEGRO
11.08 HOMBRES DE NEGRO II
12.48 RATATOUILLE
14.53 OPERACIÓN PELIGROSA
16.37 EL CÓDIGO DA VINCI
19.25 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
21.25 TITANES DEL PACÍFICO
00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.55 EL CÓDIGO DA VINCI
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 ROOKIE BLUE, LO QUE PERDÍ
08.00 GRIMM, TODO POR LA DONCELLA
09.00 GRIMM, EL REY RATA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
CORRUPCIÓN
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESCAPE
12.00 HOUSE M.D, BAJO MI PIEL
13.00 HOUSE M.D, AMBOS LADOS AHORA
14.00 CHICAGO P.D, VOLVER A ESTAR A
MANO
14.50 RESCATE EN EL METRO 1 2 3
17.00 HOUSE M.D, DESTROZADO
18.00 HOUSE M.D, DESTROZADO
19.00 CHICAGO P.D, DIOS, ORO Y GLORIA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
EXHIBICIÓN
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, GENES
22.00 CHICAGO P.D, JUSTICIA
23.00 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN
24.50 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
STUDIO UNIVERSAL
09.10 JESUCRISTO SUPERESTRELLA EN VIVO
11.25 TRAICIÓN CONYUGAL
13.20 FULLSCREEN
13.50 FULLSCREEN
14.20 LA IMPOSTORA
16.15 TRAICIÓN CONYUGAL
18.10 ANACONDA
20.00 RAMBO
21.50 RAMBO II
23.45 TRAICIÓN CONYUGAL
A DONDE IR
BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO.
RESERVAS AL 3854064095.
KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO
ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)
SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA, PARQUE AGUIRRE)
MIÉRCOLES 26, A LAS 21, SE PRESENTARÁ EL DUENDE GARNICA,
AUTOR DE “EL OLVIDAO”, “LA FORESTAL”, CHACARERA DE LA
ESCALERA”, “MISTOL MOLOTOV”, Y “EL GAUCHITO GIL”, EN EL MARCO
DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA
(3D):
ROMANCE,DRAMA (ATP)
HOY AL 12/03- 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACION, AVENTURA (ATP)
HOY AL 12/04 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO
(3D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 12/04 22:30 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 12/04 17:10 (Cast) 19:50
(Cast)
SOLDADO ARGENTINO 2D
DRAMA (13 años)
HOY AL 12/04 -22:30 (Cast)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 12/04-17:50 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO
(2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 12/04- 20:30 (Subt)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D
SUSPENSO, TERROR (16 años)
HOY AL 12/04 22:40 (Subt)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY AL 12/04 17:30 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA
ATP con reservas y leyenda (Se
recomienda la compañía de un
adulto para público infantil)
17:40 (TODOS LOS DÍAS)
19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA
13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
VIERNES $50
LOS PITUFOS 3 LA ALDEA
PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D APTA 16 AÑOS
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)