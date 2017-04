Kammerichs será gerente de los seleccionados menores

11/04/2017 -

El correntino Federico Kammerichs, integrante de la Generación Dorada del basquetbol argentino, será el gerente general de los seleccionados de menores albicelestes, que van de los Sub 14 a los Sub 19.

"Vengo a dar una mano en todo lo que pueda y a tratar de trasmitirle mi experiencia a los más chicos. Quiero ayudar, es mi única pretensión. Aprovecharé el Argentino Sub 17 de Cañada de Gómez y Totoras para tener las primeras reuniones con los entrenadores", expresó el "Yacaré", bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y campeón en el Preolímpico Mar del Plata 2011.

Además, el Director Deportivo, Sebastián Uranga, designó a los distintos entrenadores jefes y dos asistentes para cada una de las categorías.

El representativo Sub 19, sin competencia oficial tras la eliminación del Mundial, quedará a cargo de Maximiliano Seigorman (ex DT de Instituto de Córdoba), quien contará con las colaboraciones de Gustavo Sandrini y Mariano Marcos. El combinado Sub 17, que tendrá que jugar Sudamericano, contará con Sebastián Figueredo como director técnico principal y sus asistentes serán Gastón Narbay y Federico Renzetti.