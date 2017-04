Fotos EL PRESENTE LE SONRÍE. Becerra, que fue muy resistido por la gente, disfruta su gran momento, aunque puso al equipo por sobre el plano personal.

11/04/2017 -

Gustavo Coleoni se propuso, desde que asumió la dirección técnica de Central Córdoba, mejorar el presente de algunos jugadores, para que eso repercuta en lo grupal. Y lo consiguió con varios. Uno de ellos es Leandro Becerra, que cambió insultos por aplausos del hincha.

"Creo que el funcionamiento del equipo en general está potenciando a todos. El equipo está haciendo buenos partidos y eso hace que se destaquen algunas individualidades", advirtió Becerra, uno de los volantes internos del "Sapo". "Yo no pienso tanto en lo personal, lo que ya pasó ya está y solamente miro para adelante. Estoy contento por ver al equipo como está, en la posición que estamos. En lo personal, uno no baja los brazos, siempre sigo trabajando y buscando lo mejor. Por ahí a veces no se da, pero está en uno seguir adelante", dijo siguiendo el diálogo con EL LIBERAL.

Y aunque admitió que lo reconforta el reconocimiento del hincha que antes lo resistía, insistió en que "si no viene acompañado de una victoria, no sirve". Y no tuvo problemas en hablar sobre las reacciones del público: "que a uno lo puteen lo entiende, porque sabe cuando juega bien y cuando juega mal. Uno quisiera jugar bien todos los partidos, que el equipo gane y nos aplaudan a todos. Pero como te dije, uno no baja los brazos, entrena siempre, trata de aportar de una u otra forma para el equipo, así que la verdad estoy muy tranquilo".

Ante la pregunta si el hincha ferroviario es complicado o es debido a la situación de sufrir desde hace años con los promedios, respondió: "El hincha argentino vive el fútbol de esta manera. A mí nunca me había tocado pelear el descenso como ahora, pero como se dice siempre, necesitamos el aporte de todos para que le vaya bien a Central Córdoba. Después los jugadores pasan, los técnicos también y la hinchada va a seguir siempre alentando a la camiseta. Por eso necesitamos de todos y ojalá que en esta segunda parte, que lo arrancamos de buena manera, sigamos así".

Las presiones

Consultado si la presión de jugar el descenso es diferente a la de pelear un campeonato, dijo: "Todavía no lo he sentido porque uno cuando entra a la cancha piensa solamente en ese partido y no piensa en la tabla ni en el descenso. Pero sí es una situación incómoda. Por ahí me encontró con una buena edad y lo tomo con tranquilidad y mucha responsabilidad porque es fea la situación, nadie quiere ni nombrar la palabra, pero gracias a Dios ya lo estamos sacando adelante y el equipo está fuerte, eso es importante".

Justamente este fin de semana que pasó, y pese a haber tenido fecha libre, Central Córdoba pudo salir por primera vez del descenso en toda la temporada. Y así arrancó ayer la semana de prácticas el Ferro.

"Cambiar no cambio mucho, sí estamos contentos porque venimos trabajando muy bien, el equipo ha mejorado y los resultados nos vienen ayudando. Seguimos igual pensando en que tenemos otra final el viernes de local y con nuestra gente", dijo el volante, dejando en claro que salir de la zona roja no los relaja en lo más mínimo.

También admitió que estuvo pendiente del partido de San Martín el sábado pasado, cuya derrota les posibilitó dejar de estar entre los cuatro peores promedios del torneo. "Siempre estoy pendiente del torneo y de los resultados. Que nuestros rivales directos pierdan puntos facilitan las cosas", sostuvo.