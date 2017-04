Andrade recordó el gol "que no fue"

11/04/2017 -

Tomás Andrade es un jugador que nació en la cantera de River Plate y que ya tuvo la experiencia de jugar en la Primera División. Pero hubo un hecho que lo marcó y que lo apenó demasiado y fue cuando erró aquel gol que podría haber ampliado la diferencia ante Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental.

"Me dolió mucho no convertir ese gol, era el primer gol de mi carrera. Lo sufrí, pero al otro día estaba bien, con nuevos objetivos. Ya pasó, es anecdótico", contó cuando habló por primera vez de aquella jugada en la que no pudo definir ante el arquero Lucas Acosta.

Además, Andrade explicó cómo fue la charla al respecto con Marcelo Gallardo. "Él no le dio mucha importancia, hablamos el día posterior, nada más", expresó.

Andrade jugó en la Reserva ante Quilmes el domingo y además marcó un gol de tiro libre en la triunfo millonario.

Feliz con la producción colectiva e individual para la Tercera, Andrade se mostró satisfecho por acumular minutos de competencia. "No me va a bajar la confianza ni nada por el estilo bajar a la Reserva. Al contrario, me sirve para tener confianza", afirmó el juvenil que busca volver a tener una oportunidad en el equipo del "Muñeco".