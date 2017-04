Gallardo dijo que "la selección es un sueño", pero no se irá de Riv

11/04/2017 -

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, admitió ayer que dirigir a "la Selección es un sueño", pero aclaró que no se irá del club de Núñez "antes de fin de año", con lo que restó validez a los trascendidos que lo daban como reemplazante del depuesto técnico "albiceleste", Edgardo Bauza.

"He escuchado versiones que me involucran (en la sucesión de Bauza). La Selección argentina es un sueño, pero no me iría de River antes de fin de año", aseguró escuetamente el DT del "Millonario" en declaraciones efectuadas a la señal de televisión por cable Fox Sports.

"Ya lo dije muchas veces, me quedo en River por respeto a los que están (en alusión a Bauza), y el club porque di mi palabra de seguir hasta fin de año", agregó.

Cuando se le consultó si uno de los motivos que lo llevan a tomar esta postura es porque no quiere dirigir a los jugadores que integran actualmente el plantel argentino, Gallardo lo negó rotundamente.

"Lo hago por una cuestión de respeto, porque hay un compromiso asumido. No hay otra cosa, no hay que buscarle más vueltas", explicó.

Cuando era un secreto a voces la salida del "Patón" de la conducción del plantel "albiceleste", mucho antes de la confirmación oficial que llegó ayer por la tarde, y se especulaba sobre su posible reemplazante, los rumores pusieron en primer lugar al actual técnico de Sevilla, Jorge Sampaoli (ex entrenador de la selección chilena), pero también se barajaron otros nombres.

Al respecto, en los últimos días se impuso el nombre del técnico "millonario", de 41 años, por las buenas campañas con el club de Núñez desde que lo conduce a partir del 6 de junio del 2014, ya que conquistó la Copa Libertadores 2015, la Copa Sudamericana 2014 y la Recopa Sudamericana 2015, entre otros títulos

Los antecedentes previos del "Muñeco" Gallardo en la conducción técnica fueron su debut como entrenador en Nacional de Montevideo, el 14 de agosto de 2011, club con el que fue campeón del torneo uruguayo de Primera División en la temporada 2011-2012.