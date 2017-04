Fotos El obispo junto al presbiterio, en una fiesta del sacerdocio

Hoy a las 20.30 se celebrará en la Catedral Basílica la Misa Crismal, el principal acto litúrgico del Martes Santo, que será presidida por el obispo monseñor Vicente Bokalic junto con los sacerdotes de toda la Diócesis, y en la que estos renovarán sus votos religiosos. En esta celebración, el pastor de la Iglesia santiagueña bendecirá los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Previamente, de 18 a 20, todos los sacerdotes escucharán confesiones en la Catedral y en diferentes sectores de la plaza Libertad. Una vez finalizada la Misa Crismal, a las 22, por la Catedral, la plaza y las calles céntricas, se celebrará el Vía Crucis de violines. La Misa Crismal es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo, que ha de ser tenido como el gran sacerdote de su grey, y como signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. El origen de la bendición de los santos óleos y del sagrado crisma procede del ambiente romano, aunque el rito tenga huella galicana. Parece ser que hasta el final del siglo VII, la bendición de los óleos se hacía durante la Cuaresma, y no el Jueves Santo. Haberla fijado en este día no se debe al hecho de que el Jueves Santo sea el día de la institución de la eucaristía, sino sobre todo a una razón práctica: poder disponer de los santos óleos, sobre todo del óleo de los catecúmenos y del Santo Crisma, para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana durante la Vigilia Pascual. Sin embargo, no se debe olvidar que este motivo de utilidad no resta nada a la teología de los sacramentos, que los ve a todos unidos a la eucaristía.