Macri se reunirá con Trump el 27 de abril en un encuentro a solas

El próximo 27 de abril, el presidente Mauricio Macri participará de un almuerzo con su par de Estados Unidos, Donald Trump en una comida de trabajo con el objetivo de afianzar la relación bilateral entre ambos países.

La cita será en la Casa Blanca y el almuerzo sería a solas entre ambos mandatarios. Entre los temas de la agenda se encuentran la actual relación bilateral, la situación de Venezuela, la influencia de China en la región y los acuerdos secretos sobre seguridad e inteligencia.

El Presidente argentino viajará acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la canciller Susana Malcorra y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. El primer mandatario ya tiene agendada una visita al Capitolio y una reunión en la US Chamber, que representa al poder económico de los Estados Unidos.

Trump descartó una visita de Estado y eso implica que no habrá encuentros formales de los gabinetes de ambos países. Peña, Malcorra y Pompeo tendrán su propia agenda de trabajo y no se descarta que acuerden reuniones en el Departamento de Estado, la Secretaría de Comercio, el FMI y el Banco Mundial. La intención de Macri es que estos tres funcionarios argentinos también hagan una recorrida por los principales think tank de Washington para explicar los planes políticos y económicos del Gobierno.

Macri, llegará a DC, el 26 de abril. Visitará el Capitolio para encontrarse con legisladores republicanos y demócratas, luego almorzará con Trump, y al promediar la tarde del 27, llegará a la US Chamber.

No es casualidad que Trump y Macri almuercen en Washington. El presidente de los EE.UU. no tiene un verdadero interlocutor regional y el presidente argentino necesita saber qué piensa Trump antes de llegar a Pekín en mayo. Trump necesita coordinar su estrategia respecto a Venezuela, y a su vez, Macri debe lograr que se respeten los acuerdos comerciales que ya firmó con Obama.