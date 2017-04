Ferrari: "Es imposible no ilusionarse"

Fotos CONFIANZA. Franco Ferrari sabe que Mitre está cerca de cerrar la clasificación a la Fase Final del Federal A y el actual rendimiento del equipo los invita a soñar.

11/04/2017 -

El pasado domingo, Mitre volvió a imponerse en calidad de visitante ante Sarmiento de Chaco, victoria que le devolvió la chance de recuperar la punta, en un juego donde no dejó dudas sobre el potencial del equipo que dirige Arnaldo Sialle y esto no tan solo hace crecer la expectativa del hincha aurinegro, sino que también eso se hizo extensivo a jugadores como Franco Ferrari que en diálogo con EL LIBERAL dijo que es imposible no ilusionarse con el equipo.

Además aseguró que hay plantel para lograr el objetivo mayor. También analizó las virtudes y defectos en el funcionamiento.

"Contento por la victoria y por volver a ocupar la zona de clasificación, pero sin relajarse porque sabemos que el objetivo lo tenemos en la palma de la mano y que depende de nosotros. Todavía no logramos nada", comenzó la charla el jugador formado en Tiro Federal de Rosario.

Enseguida, Ferrari recordó la gran victoria ante Sarmiento, en el Chaco.

"Parece que Chaco nos sienta bien. Las dos veces que fuimos a jugar ahí ganamos y haciendo tres goles en cada partido. Fue un triunfo valioso porque nos posiciona primero y ya habiendo quedado libre".

Y agrego: "Ninguno de los dos pensábamos encontrarnos con dos goles rápidamente, pero eso nos dio la tranquilidad para manejar el partido. Quizás en el inicio del segundo tiempo sufrimos un poco, pero era sabido, aunque lo solucionamos con la velocidad de David (Romero) y Facu (Facundo Juárez)".

Sus ilusiones

El jugador de 24 años, pero con experiencia en torneos de ascenso, confía en que Mitre tiene en su plantel la capacidad para lograr el ascenso.

"Tenemos plantel para lograr el ascenso, pero esto es paso a paso. Si nos conformamos con lo que estamos haciendo, estamos errando los caminos. Hicimos una buena primera parte, estamos en una buena campaña, pero todavía falta un largo recorrido y tres partidos claves para clasificar. Es imposible no ilusionarse", confesó.

En la entrevista, Ferrari también habló sobre las virtudes y defectos en el funcionamiento colectivo.

"Somos un equipo sólido y que adelante tenemos una jerarquía que no muchos equipos la tienen. A corregir, en los últimos partidos nos complicaron un poco con la pelota parada, pero eso se puede corregir con trabajo. En líneas generales venimos haciendo bien las cosas. Conocemos nuestras limitaciones y eso es importante", analizó.

"Si bien es un plantel corto, defensivamente al que lo toque jugar lo hace de la mejor manera. Cuando se lesionó Camisay, ingresó Tapia y lo hizo muy bien. Ahora está lesionado Moisés, ingresó Lobato y lo está haciendo en gran nivel. Eso es muy importante porque la defensa debe transmitir tranquilidad", comentó sobre la solides defensiva.

Por último, se refirió a su próximo rival.

"De local somos un equipo fuerte. Sabemos que ante Patria se va a presentar un partido muy duro, pero haciendo las cosas bien podemos sacar un buen resultado", finalizó.