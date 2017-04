Fotos SOCIEDAD. El "Pipa" abrazado a Centurión. El atacante contó que se entiende muy bien con "Ricky" y con Pavón.

11/04/2017 -

Darío Benedetto, nuevo goleador del torneo de Primera División, celebró ayer que Boca consiga triunfos como el que logró ante Vélez en Liniers pero también admitió que hay que "ganar como sea" cuando cuesta imponer el juego, como viene ocurriendo los últimos partidos en La Bombonera.

Benedetto alcanzó la línea de 11 goles que ostentaban el veterano José Sand, de Lanús, y el joven Sebastián Driussi, de River Plate, hasta la fecha 19 y ahora los tres gobiernan la tabla de artilleros del torneo.

"Es importante convertir para un delantero pero no me esperaba estar entre los primeros en la tabla de goleadores", confió el ex jugador de Arsenal al hablar en el programa "Los Más Grandes", que se emite por radio La Red.

Justamente Benedetto abrió el camino para la victoria de Boca en Liniers por 3-1, en la que dominó con claridad al dueño de casa.

"Se están dando los resultados, son triunfos importantes y los tres de arriba nos entendemos cada vez mejor", sostuvo, dejando en claro que está rindiendo la sociedad con Ricardo Centurión y Cristian Pavón en la cancha.

Asimismo, el futbolista, que en base a goles está disipando toda duda que afloró con su contratación, admitió que "se han hecho buenos partidos de visitante y de local no tanto".

Reconoció que en La Bombonera siente que la gente "se molesta cuando no se juega bien pero si no se juega bien hay que sacar el resultado y ganar como sea".

Boca lleva cinco puntos sobre Newell’s y seis a Estudiantes y San Lorenzo y si bien reconoció que "es una buena ventaja no nos podemos confiar y seguir tratando de sacar resultados".

Benedetto confió que tuvo dos ofertas para dejar el club, una de ellas de Estados Unidos y otra que dijo no recordar su origen, lo que habla lo poco que invirtió en analizarla.

"Es que no era la idea irme a los pocos meses después de haber hecho tanto por venir a Boca", puntualizó.

También se refirió a Martín Palermo, el máximo goleador en la historia del club "Xeneize".

"Martín Palermo era mi ídolo de chiquito y lo es al día de hoy. Palermo hay uno solo, yo no intento imitarlo", sentenció.

Sobre Pavón y Silva

¿Qué pasó con Pavón y Silva? "El plantel está muy tranquilo y sabe lo que pasó", respondió Benedetto en el programa radial .

Pavón y Silva hicieron una publicación en vivo a través de Instagram en plena concentración. Lo que les llamó la atención fue el horario de la transmisión (casi la madrugada del domingo) y el contenido (algunos testigos indicaron que estuvieron fumando). "Se dijo y se inventó de más sobre lo que realmente sucedió. Lo importante es que rindieron en la cancha", manifestó Benedetto.

Por último, el "Pipa" cerró el tema: "En lo personal tengo mucho cuidado con las redes sociales. Lo que pasó con los muchachos no fue nada grave".