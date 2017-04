"Me sentí un fracasado... me rocié con alcohol y me prendí fuego desde el pecho"

Fotos VICTIMA. Juan Acosta se encuentra internado en Terapia Intensiva en el Instituto del Quemado en Buenos Aires y se recupera rápidamente.

11/04/2017 -

Juan Sebastián Acosta -conocido en el Bº San Carlos con el alías de "Juancho"- brindó el pasado sábado su declaración testimonial ante la fiscalía a cargo del Dr. Hugo Herrera, quien viajó al Instituto del Quemado en Buenos Aires y con sus dichos la investigación dio un giro de 180 grados.

Sin sorprenderse de la presencia de los integrantes del Ministerio Público, "Juancho" brindó su declaración testimonial en la sala de Terapia Intensiva del mencionado instituto, aportando datos inesperados.

Según se supo, previo a ser informado de la carátula de la causa, Acosta comenzó su relato indicando: "A las 6 salí del boliche con mi amiga, ella me llevó hasta casa y allí me cambié la ropa" tal como la policía había investigado.

Más tarde el adolescente -quien permanecía con oxígeno- sostuvo que una vez que se colocó ropa limpia, levantó su colchón y sacó un blíster con 6 pastillas de Alplax. "Agarré las pastillas y después saqué una botella del alcohol que mi mamá usaba para refregarse las piernas y salí. La idea era tomar el alcohol con Baggio, junto con mis amigos", sostuvo.

Según expresó el adolescente, caminó en línea recta por la vereda de su casa una cuadra hacia el oeste. "Fui a buscar a mis amigos, pero no los encontré. Seguí caminando para dar vuelta la manzana a buscar a otros changos, pero tampoco estaban. Ahí ya tomé las pastillas... me cambia la cabeza cuando las tomo", indicó.

Continuando con su relato expresó: "Cuando volvía por la calle de Roxana -con quien reconoció haber tenido sexo en alguna oportunidad- me sentí un fracasado, pasé por frente de la casa y cuando giré para ir a la mía sentí vergüenza porque siempre llego drogado. Ahí me eché el alcohol que tenía en la cabeza".

Utilizó un encendedor

"Juancho" sostuvo que se prendió fuego con un encendedor que llevaba en su bolsillo, pero reconoció que no fuma. Sostuvo que lo utiliza para prender "porros".

"Me prendía desde el pecho y rápido comenzó a arderme toda la ropa. Envuelto en llamas corrí hasta la casa de Roxana, me acuerdo que pateé la puerta que estaba sin llave y entré. Ella (por Caballi) me tiró un balde de agua", manifestó.

Según indicó la víctima, recuerda cuando su "amiga" y su cuñado lo cambiaron de ropa y lo llevaron al hospital. "Cuando me desmayé ya no me acuerdo de nada más, pero mi familia me dijo que me agarró un paro mientras estaba internado", finalizó.