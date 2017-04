Carlos Cejas se anota para el Superbikes de San Juan

Fotos APOYO Carlos Cejas dijo que hará las gestiones para poder correr

El piloto bandeño Carlos "Tatón" Cejas, que acaba de dar cátedra en México en lo que fue su primera prueba de fuego en el circuito de León de Guanajuato al ganar la primera fecha de Campeonato Mexicano de Velocidad, se mostró feliz con la noticia de que en el 2018 llegará a San Juan el Superbikes Mundial, categoría en la cual dijo le gustaría probar suerte.

El piloto bandeño consiguió el subcampeonato en el 2016 en México y acaba de arrancar el año con un triunfo en su nueva moto, una Kawasaki 600cc y con su nuevo equipo Kar Macc Racing. "Tatón" dijo que sería un sueño poder ser parte de la competencia como invitado cuando llegue a la Argentina en octubre del 2018.

Carlos Cejas, quien también ya tiene experiencia en el Campeonato de Velocidad más importante de Europa como lo es el español, evento de donde salen los grandes pilotos para correr en el Moto GP, admitió que le gustaría poder correr y representar a la provincia y al país. "Sé que no será fácil conseguir el apoyo necesario, pero ya vamos a hacer las gestiones para poder estar presentes. Ojalá que se pueda. Sería muy bueno para mí porque me siento con más experiencia que en años anteriores. Ahora en México he ganado mucha confianza y ello podría trasladarse a la carrera mundialista en caso de que se consiguiera apoyo". Cejas se lamentó de no poder tener la suerte de otros pilotos, que por ahí no tienen buen nivel y llegan a correr en eventos mundialistas. "Humildemente creo que uno hizo méritos como para dar el salto de calidad, sólo hace falta el apoyo oficial", afirmó.