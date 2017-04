El Anual de Ascenso no da tregua

11/04/2017 -

Continúa esta noche el torneo de Ascenso Anual 2017 del Nuevo Básquet Amateur Esteban "Chichí" Contreras. A las 22.30, estos serán los duelos: en Polideportivo Nº 2, Indumentarias Rafa vs. Amigos del Negro; en Polideportivo Nº 1, Parque Sur A vs. Profesores; en Villa Constantina, Las Estrellas vs. Judiciales; en Güemes,Los Gauchos vs. Los Colorados; en Moreno BBC, Alberdi 23 vs. ISPP; en Asoc. de Veteranos, Gimnasia y Esgrima vs. La Fusión.