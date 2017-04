Susana Giménez está segura de que "Sugar" será un suceso con Siciliani

11/04/2017 -

Susana Giménez tiene todas las expectativas puestas en el estreno de "Sugar" y como su socio, Gustavo Yankelevich, en la reacción del público ante la comedia musical.

"Sugar será un suceso" anticipó Susana, y aclaró que la obra "tiene un equipo técnico muy novedoso". Al respecto, se espera un despliegue increíble de vestuario, escenografía y técnica, y quienes están en torno al show aseguran que el ensamble de bailarines y las actuaciones son fantásticas. El estreno será el viernes y la inversión fue de 18 millones de pesos.

"Me encanta como baila Griselda Siciliani, además de ser una actriz maravillosa... Hacía mucho que no se hacía un musical así por los costos y las razones obvias", señaló Giménez en la Once Diez.

Con relación a su vuelta a Telefé, Susana dijo: "Volvemos a la television en junio con el mismo programa que veníamos haciendo, la televisión siempre me pone nerviosa". Luego recordó:e "Cumplo 30 años en el aire en este 2017, es una locura".

Sobre su regreso se sabe que ya se iniciaron las conversaciones con Antonio Gasalla, quien volvería a formar parte del programa con su personaje de Flora en "la empleada pública" y también con "la abuela".