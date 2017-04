Canción de ex One Direction ya superó los 12 millones de reproducciones

11/04/2017 -

El cantante de One Direction, Harry Styles, lanzó una balada con toques de rock glam de los años 70, convirtiéndose en el más reciente miembro de la banda en debutar como solista. "Sign of the Times" es el primer sencillo del cantante británico de 23 años de edad, y se espera que publique el álbum completo próximamente. La canción comienza con una progresión de acordes oscuros en un piano antes de que entre la voz de Styles en un rango más alto. La batería y el órgano dan paso a los riffs de la guitarra eléctrica en un coro grandioso con claras influencias de la leyenda David Bowie.

Eso sí, explicaron que Sign of the Times no tiene conexión con un tema de un título similar de Prince.