Moria Casán siente que muere y resucita

11/04/2017 -

Moria Casán volvió a sorpender con sus declarciones. Se autodefinió como una mujer que resucitó varias veces. "Soy una mina que está muy enganchada con la vida, pero tengo la firme sensación de que me muero y resucito y me pongo en otros planos y en otros tiempos. Voy estando en situaciones extremas, como en una especie de déjà vu. Cuando conocí por primera vez Nueva York me puse a llorar y me sucedieron, en definitiva, cosas muy fuertes. Por otra parte, paso por situaciones premonitorias, como me sucedió en una oportunidad con uno de mis empleados. Y esto ha sido de toda la vida", contó.

Moria cree que "en otra vida he sido un guerrero hombre. Y también he pasado por otras existencias que han ido jalonando mi recorrido".

Por otra parte admitió que nunca le costó ser Moaria Casán. "Me ha costado lo que yo decidí que me cueste: nada. Desde el momento en que decidí ingresar al teatro, fui Moria Casán. Debuté en este teatro (El Nacional) habiendo cursado ese día clase en la Facultad de Derecho. Ni pude avisar a casa", recordó.