Adrián Pallares lanzó ácidos comentarios contra Rocío Oliva en su debut futbolístico

Las fuertes lluvias del fin de semana obligaron a que se suspendieran algunos partidos del fútbol, pero no impidieron que Rocío Oliva debute de forma oficial con la camiseta de Excursionistas, en lo que fue el empate 1-1 frente a Deportivo Morón. El hecho fue motivo de una ácida crítica de Adrián Pallares, quien si bien no fue a ver el partido que se disputó el domingo por la noche, se hizo eco de los comentarios negativos que le llegaron sobre la diez titular.

Así, el conductor de Desayuno Americano disparó: "Me dijeron que es medio paquete. Tengo un video. Medio paquetón jugando, de verdad, según me dijeron". Tras escucharlo, el periodista Pablo Duggan acotó: "De Maradona es la novia, no es Maradona ella".

Luego de que Laura Ubfal contara que Rocío viajaría a Dubai para reencontrarse con Diego, Pallares amplió un poco más su parecer sobre la performance con la pelota: "Dicen que tampoco está tan entrenada. No porque no esté bien físicamente, porque es bella. Sino que necesita un preparador físico, necesita trabajo de fútbol", señaló.

Oliva se incorporó hace tres semanas al club que va segundo en el torneo de la Primera B de fútbol femenino de la AFA y que cayó ante Morón, líder de la tabla.

Rocío también fue convocada este año para participar del "Bailando". Si bien ella dio el "sí", parece que Diego Maradona no estaría de acuerdo con su decisión de formar parte del show de Marcelo Tinelli.