Hugo Reynoso se puso el traje "mansero" de Fatiga

11/04/2017

Ya pasaron tres shows: Latino Once, Patio Santiagueño y Carpa de Juanca, todos en Buenos Aires, y Hugo Darío Reynoso aún siente que está soñando. Los Manseros Santiagueños lo invitaron ser parte del grupo que integró su padre, Guillermo "Fatiga" Reynoso hasta el día de su muerte. Y no dudó en aceptar la propuesta porque siente que esta nueva etapa no sólo puede representar un camino de crecimiento, sino que la ve como un mimo a la vida y trayectoria de su "viejito".

La invitación le llegó luego de que el hijo de Onofre Paz, Martín, abandonara a Los Manseros tras una escandalosa presentación el verano pasado. Pero sobre esto, Hugo prefiere no emitir opinión. Se concentra en la parte que le toca: "Quiero dejar bien representado a mi padre, aportando desde la humildad mi granito de arena a uno de los conjuntos tradicionales de folclore argentino más importantes".

Hugo o "Fatiguita", como ya lo bautizó el público está agradecido tanto con Onofre Paz como con Alito Toledo, los otros dos integrantes de Los Manseros, por haber puesto los ojos en él. Todavía resuena en sus oídos la voz del "Negro" Paz presentándolo en el escenario de Latino Once: "Les quiero presentar al nuevo integrante de Los Manseros, hijo de un integrante muy querido por todos ustedes... él es... Hugo Reynoso, hijo del querido Fatiga Reynoso", recordó que dijo el líder del grupo.

"Sentí mucha emoción desde el minuto cero, ya que fue muy fuerte para mí probarme el traje de Mansero de mi padre, y que me quedara a la perfección, incluso sus botas y su pañuelo", señaló a EL LIBERAL y agregó: "Fue emoción y bonitos recuerdos. Agradecí en todo momento a la vida el verme vestido como mi padre, a él lo ví siempre con el traje de Mansero".

El escenario le despertó un abanico de viejas y nuevas imágenes. "Pensaba en mi viejo, en la gente, en la responsabilidad de dar lo mejor por mí, por Los Manseros, y por su público que es tan fiel", dijo.

En este camino musical, Hugo no se siente solo. Al contrario, está acompañado por su mujer, Romina Cugat con quien le habían dado forma al dúo Identidad Santiagueña; ya que comparten la vida y la pasión por el folclore; pero también por sus hermanos, a quienes les agradece el permanente apoyo. "Según me han dicho, mis hermanos están orgullosos de esta nueva etapa como Mansero", comentó.

A "Fatiguita" le vienen por delante numerosas presentaciones y una etapa con Los Manseros de gran crecimiento. Mientras tanto, continuará apuntalando a su mujer, quien cumplirá con las presentaciones que ya tenía pactadas con Identidad Santiagueña, por el momento, como solista.