Nicolás Francella: "Salir con una colega se puede volver contaminante"

Fotos Nico volverá a la TV en una ficción de Pol-ka, para Canal 13 "Estrellas".

11/04/2017 -

Nicolás Francella (26) acaba de estrenar la película "Maracaibo", en la que comparte pantalla con Jorge Marrale y Mercedes Morán. Además, el joven galán se prepara para la premiere de "Los padecientes", el filme protagonizado por Benjamín Vicuña y China Suárez, el 27 de abril.

El feliz presente laboral del actor va tomado de la mano de una excelente etapa sentimental, ya que mantiene una relación desde octubre pasado con la bellísima Candela Yanigro (24). "Por ahora no se viene la convivencia, no cumplimos ni un año todavía. Estamos disfrutando esta primera etapa de novios, que es genial. Lo bueno es que con ella salgo bastante de mi mundo. Estudia y trabaja en Publicidad, y tiene todo un universo muy diferente al mío. Lo cual es genial porque así no se repiten las mismas charlas de siempre", contó Nicolás a Luz.

Y agregó: "No desmerezco el hecho de salir con un actriz, de hecho nunca salí con colegas, pero creo que en algún punto se puede volver medio contaminante estar todo el día hablando de este medio y la profesión. Está bueno alejarse", declaró el hijo de Guillermo.