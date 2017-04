La Red Solidaria recibirá donaciones, esta tarde

11/04/2017 -

Red Solidaria Santiago del Estero continua la campaña Bajo el lema #NoEstánSolos, la cual se realiza con el objetivo de asistir a las personas afectadas por los desbordes del río que vienen afectando a nuestros hermanos en los últimos días.

Actualmente, se necesitan alimentos no perecederos, toallas, toallones, pañales, alcohol en gel y agua mineral, productos de limpieza (cloro, detergente, esponjitas, trapos, desinfectante, bolsas de residuos, secadores, escobas, trapos de piso, etc.), artículos de aseo personal (jabón, champú, dentífrico, toallas higiénicas, desodorante, repelente insectos, papel higiénico, alcohol en gel, etc.). En tanto sugieren no realizar donación de ropa.

Todos los santiagueños podrán acercar su ayuda hoy, en Peatonal Tucumán y Libertad, de la ciudad Capital, de 19 a 22.