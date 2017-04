Vecinos se sorprenden ante la presencia de un particular tipo de araña

Fotos Imagen de una araña amarilla de jardín que llegó a través del WhatsApp del diario 385 489 4296. Previous Next

11/04/2017 -

Vecinos del barrio Villa Eloisa de la ciudad de La Banda, se vieron sorprendidos esta mañana por la presencia de una araña amarilla de jardín.

Este tipo de arácnido, suele llamar la atención por su color y por el tipo de tela de araña que teje, aunque no resulta particularmente peligrosa para la salud de las personas.

La araña amarilla, es conocida por tejer intrincadas telarañas. Estas telarañas, son ancladas en ramas, ramitas, tallos de plantas y otras estructuras, y son muy fuertes; pudiendo llegar a tener tres pies en diámetro. De este modo, la telaraña tiene la capacidad de sostener el peso de varios insectos atrapados. Cuando siente la presencia de una presa por la vibración de la telaraña, se mueve rápidamente, inmoviliza a la presa y la envuelve en un estuche de seda.

A pesar de su tamaño (las hembras pueden llegar a medir casi 4 cm) y su particular pigmento, la mordedura de la araña tiene como resultado irritación de piel de menor importancia, similar a una picadura de abeja, por lo que no presenta complicaciones a no ser que se presente una alergia, caso en el que se debe acudir a un centro médico de inmediato.