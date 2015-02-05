CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Abril de 2017

A LAS 00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

Hoy 20:42 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA

23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

10.30 EL CLáSICO: ESTUDIANTES VS. SECTOR EL ALTO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL

18.45 CAPITÁN DARK

19.00 BáSQUET POR EL 14: NICOLÁS AVELLANEDA VS. QUIMSA

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

23.30 SANTIAGO GOL TOUR

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 K-NINO. LA LEYENDA DEL ORO PERDIDO

08.50 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN

10.40 TURNER Y HOOCH

12.38 CHICAS DEL CALENDARIO

14.44 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

15.12 CONTROL

17.15 EL INFILTRADO

19.34 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 EL CÓDIGO DEL MIEDO

23.45 INHALA

TCM

07.30 LA NIÑERA

08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

09.45 BOWFINGER

11.35 ESPANGLISH

16.05 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 INFIERNO ROJO

22.55 LA PANTERA ROSA

23.25 EL IMPERIO DEL SOL

TNT

07.19 HOMBRES DE NEGRO II

08.52 RATATOUILLE

10.55 DULCE NOVIEMBRE

13.12 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

15.18 ENTRENANDO A PAPÁ

17.25 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

19.25 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN

23.42 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.37 EL LLANERO SOLITARIO

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 ROOKIE BLUE, ESTÁS AQUÍ

08.00 GRIMM, EL REY RATA

09.00 GRIMM, WESEN NACHT

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, EXHIBICIÓN

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PERSECUCIÓN

12.00 HOUSE M.D., DESTROZADO

13.00 HOUSE M.D., DESTROZADO

14.00 CHICAGO P.D., DIOS, ORO Y GLORIA

14.55 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

17.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL

18.00 HOUSE M.D., EL TIRANO

19.00 CHICAGO P.D., LA CANTIDAD DE RATAS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, INTIMIDACIÓN

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESTAFA

22.00 CHICAGO FIRE, TRAMPA DE MUERTE

22.50 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL

23.40 CHICAGO JUSTICE, FALSO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 LA IMPOSTORA

10.55 FULLSCREEN

11.25 LA ADOPTADA

13.25 UNA DIVERTIDA HISTORIA

15.25 FULLSCREEN

15.55 ¿ES O NO ES?

17.45 ELIGIENDO A MAMÁ

20.00 EL TRIUNFO DE LOS NERDS

21.35 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE

A DONDE IR

KALÚ

(AUTOP. SANTIAGO- LA BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.

BACANO’S

(SAN MARTÍN Y A. ÁLVAREZ, BELTRÁN)

+VIERNES 14, GRITO SANTIAGUEÑO (FOLCLORE)

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO- LA BANDA)

+SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS AL 3854064095.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA, PARQUE AGUIRRE)

+MIÉRCOLES 26, A LAS 21, EL “DUENDE” GARNICA, AUTOR DE “EL OLVIDAO”, “LA FORESTAL”, CHACARERA DE LA ESCALERA”,ENTRE OTROS, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA (3D): ROMANCE,DRAMA (ATP)

HOY AL 12/03- 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACION, AVENTURA (ATP)

HOY AL 12/04 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 12/04 22:30 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 12/04 17:10 (Cast) 19:50 (Cast)

SOLDADO ARGENTINO 2D

DRAMA (13 años)

HOY AL 12/04 -22:30 (Cast)


POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 12/04-17:50 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 12/04- 20:30 (Subt)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D SUSPENSO, TERROR (16 años) HOY AL 12/04 22:40 (Subt)


LOS PITUFOS (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY AL 12/04 17:30 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

17:40 (TODOS LOS DÍAS)

19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LOS PITUFOS 3 LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D APTA 16 AÑOS

2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

 
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