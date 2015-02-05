CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Abril de 2017
A LAS 00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
Por El Liberal
Hoy 20:42 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
10.30 EL CLáSICO: ESTUDIANTES VS. SECTOR EL ALTO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL
18.45 CAPITÁN DARK
19.00 BáSQUET POR EL 14: NICOLÁS AVELLANEDA VS. QUIMSA
20.30 TICKET AL SHOW
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2 EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
23.30 SANTIAGO GOL TOUR
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 K-NINO. LA LEYENDA DEL ORO PERDIDO
08.50 PALADIN II. LA CORONA Y EL DRAGÓN
10.40 TURNER Y HOOCH
12.38 CHICAS DEL CALENDARIO
14.44 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
15.12 CONTROL
17.15 EL INFILTRADO
19.34 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 EL CÓDIGO DEL MIEDO
23.45 INHALA
TCM
07.30 LA NIÑERA
08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
09.45 BOWFINGER
11.35 ESPANGLISH
16.05 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 INFIERNO ROJO
22.55 LA PANTERA ROSA
23.25 EL IMPERIO DEL SOL
TNT
07.19 HOMBRES DE NEGRO II
08.52 RATATOUILLE
10.55 DULCE NOVIEMBRE
13.12 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
15.18 ENTRENANDO A PAPÁ
17.25 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
19.25 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN
23.42 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.37 EL LLANERO SOLITARIO
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 ROOKIE BLUE, ESTÁS AQUÍ
08.00 GRIMM, EL REY RATA
09.00 GRIMM, WESEN NACHT
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, EXHIBICIÓN
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PERSECUCIÓN
12.00 HOUSE M.D., DESTROZADO
13.00 HOUSE M.D., DESTROZADO
14.00 CHICAGO P.D., DIOS, ORO Y GLORIA
14.55 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
17.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL
18.00 HOUSE M.D., EL TIRANO
19.00 CHICAGO P.D., LA CANTIDAD DE RATAS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, INTIMIDACIÓN
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESTAFA
22.00 CHICAGO FIRE, TRAMPA DE MUERTE
22.50 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL
23.40 CHICAGO JUSTICE, FALSO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 LA IMPOSTORA
10.55 FULLSCREEN
11.25 LA ADOPTADA
13.25 UNA DIVERTIDA HISTORIA
15.25 FULLSCREEN
15.55 ¿ES O NO ES?
17.45 ELIGIENDO A MAMÁ
20.00 EL TRIUNFO DE LOS NERDS
21.35 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE
A DONDE IR
KALÚ
(AUTOP. SANTIAGO- LA BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
BACANO’S
(SAN MARTÍN Y A. ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 14, GRITO SANTIAGUEÑO (FOLCLORE)
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO- LA BANDA)
+SÁBADO 15, A PARTIR DE LAS 23, ESPECIAL PASCUAS RETRO. RESERVAS AL 3854064095.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA, PARQUE AGUIRRE)
+MIÉRCOLES 26, A LAS 21, EL “DUENDE” GARNICA, AUTOR DE “EL OLVIDAO”, “LA FORESTAL”, CHACARERA DE LA ESCALERA”,ENTRE OTROS, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA (3D): ROMANCE,DRAMA (ATP)
HOY AL 12/03- 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACION, AVENTURA (ATP)
HOY AL 12/04 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 12/04 22:30 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 12/04 17:10 (Cast) 19:50 (Cast)
SOLDADO ARGENTINO 2D
DRAMA (13 años)
HOY AL 12/04 -22:30 (Cast)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 12/04-17:50 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 12/04- 20:30 (Subt)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D SUSPENSO, TERROR (16 años) HOY AL 12/04 22:40 (Subt)
LOS PITUFOS (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY AL 12/04 17:30 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
17:40 (TODOS LOS DÍAS)
19:40 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LOS PITUFOS 3 LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
3D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D APTA 16 AÑOS
2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)