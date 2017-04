Fotos ¿Qué dijo Bauza tras su despido?

En el predio de la AFA en Ezeiza, el entrenador habló junto a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Marcelo Tinelli, secretario de Selecciones Nacionales: "Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Con algunos inconvenientes al principio. Sacamos resultados buenos y malos", dijo.

En otro momento de la conferencia de prensa, mandó un mensaje a los jugadores: "No me quiero olvidar de ellos. Les quiero agradecer, no todos valoran el sacrificio que hacen estos futbolistas. Una generación que, más allá de haber perdido tres finales, dan todo por la Selección".