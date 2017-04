Ateneo celebró en Sub 13 y Sub 17 en Santiago

Hoy 21:56 -

Los equipos de Ateneo Vóley de la categoría Sub 17 y Ateneo Rojo en Sub 13 años consiguieron recientemente hacer podio en la provincia, en oportunidad de participar en el Gran Prix de la disciplina, evento que contaron precisamente con la organización de los dueños de casa, la Asociación Bandeña de Vóley, y que fue fiscalizado por la Asociación Santiagueña y la FUVASE.

En el caso de las chicas Sub 13, éstas consiguieron con buen tino llegar a la final para quedársela de gran forma, en tanto que las más grandes, Sub 17 años, también alcanzaron el juego decisivo, pero se quedaron en las puertas de la gloria ya que debieron conformarse con el segundo escalón en el podio, subcampeonas.

Precisamente, el equipo de Sub 17 femenino se clasifico subcampeón del Gran Prix organizado por la Asociación Bandeña, en donde en el choque final no pudo ante el fuerte conjunto de Fernández Vóley

El duelo fue duro pero las chicas de Ateneo Vóley flaquearon en los momentos decisivos por ello no pudieron quedarse con el título. Aunque también hay que decir que mucho tuvo que ver el mérito del elenco fernandense que se mostró sólido a lo largo del certamen.

Este es el equipo que presentó Ateneo Vóley para el Gran Prix Sub17 años: Micaela Stancampeano, Paula Roldán Secco, Gimena Herrera, Aldana Zurita, Sofía López, Ivana Romano, Elena Coria Carol, Guadalupe Figueroa, y Celeste Martínez. DT Facundo Catálfamo.

Sub 13 años.

En lo que se refiere al Gran Prix Sub 13 años, en donde el conjunto de Ateneo Vóley pegó el grito de campeón estuvo en juego la Copa Santiago del Estero Sonder.



Las chicas tuvieron un gran torneo. La performance que demostraron en cancha fue de gran nivel, y ello fue clave para llevarlas a ganar el certamen en forma invicta. Ateneo Rojo dio cuenta en el choque final al conjunto de Sirio de Suncho Corral, en un juego más que interesante.

Detrás de las campeonas y subcampeonas se ubicaron en la tabla los conjuntos de Independiente de Fernández, Atlético Clodomira, Santiago Vóley, CEF, y Ateneo Gris

El elenco campeón estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Ana Pérez, Erina Sandez, Nahiara Deroy, Huespe Julieta Galván, Máxima Guzmán, Noelia Navarrete, Zoe Gigena, María Contreras, Martina Cabañas. DT: Pablo Catálfamo.

La dirigencia tanto del club organizador así como también las diferentes entidades del vóley de la provincia, agradecen al Colegio de Árbitros de la Asociación Santiagueña de este deporte por su gran aporte par que se puedan desarrollar estos eventos preparatorios para el Apertura oficial de la presente temporada.

También agradecieron a los auspiciantes de este gran evento deportivo como ser Montero Sport, Chapamovil y Santiago del Estero Sonder.

De esta manera, los elencos de Ateneo en Sub 17 y Ateneo Rojo en Sub 13 demostraron estar en un gran nivel deportivo, en estos torneo de preparación, ante destacados equipos que deberán enfrentar cuando empiecen a rodar el campeonato provincial pero ya por los puntos. La empresa no será sencilla pero tampoco imposible.