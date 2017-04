El tenis de Old Lions sigue trabajando duro

Hoy 21:57 - La escuela de tenis de Old Lions que tiene al frente al entrenador Gustavo Coronel, informa que continúa tanto con sus prácticas como con su torneo interno denominado Liga Leona.



Las clases de la escuela funcionan los lunes, miércoles y viernes de 16.30 a 21, para el nivel competitivo, intermedio y principiantes.



En tanto que el jardín de tenis trabaja los martes y jueves a las 18. Coronel dijo que como no hay torneos oficiales en Santiago, los chicos de la escuela de tenis de old Lions están participando en la Liga Leona de Tenis que es un torneo en donde se mezclan todos para jugar por niveles de aprendizaje y no por edades.