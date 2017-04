Se viene la sexta edición del esperado torneo “Tricolor 2017”

Hoy 22:04 -

Desde mañana y hasta el fin de semana, se jugará la sexta edición de fútbol infantil Tricolor 2017. En este sentido, serán varias las categorías que jugarán dicha cita, que tendrá la disputa de todos sus encuentros en el predio de Unión Santiago, aunque las categorías 2004 y 2005 jugarán sus semifinales en cancha de Comercio.

Este es el programa para mañana, de encuentros previstos para esta muy esperada cita:

Categorías 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. En Unión Santiago, Cancha 1, desde las 16 hasta las 22.40.

Categoría 2006. Güemes vs. Estrella Roja; Comercio vs. Galguito; Sarmiento vs. Donis; Golcito vs. Unión Santiago; Valoy vs. Ferroviarito; Comercio vs. Güemes; Sarmiento vs. Estrella Roja; Niños Unidos vs. Valoy.

Categoría 2007. Comerio vs. Güemes; Valoy vs. Estrella del Sur y Ferroviarito vs. Escuela Golcito.

Cancha 2, desde las 16 hasta las 22.40. Categoría 2007. Unión Santiago vs. Niños Unidos; Comercio vs. Estrella Roja; Sarmiento vs. Golcito; Valoy vs. Ferroviarito.

Categoría 2008. Güemes vs. Estrella Roja; Unión Santiago vs. Valoy; Sarmiento vs. Comercio; Unión Santiago B vs. Golcito.

Categoría 2009. Estrella Roja vs. Golcito; Valoy vs. Estrella del Sur; Ferroviarito vs. Niños Unidos.

Cancha 3, de 18.40 a 22. Categoría 2009. Güemes vs. Comercio; Sarmiento vs. Niños Unidos y Valoy vs. Ferroviarito.

Categoría 2010. Niños Unidos vs. Golcito; Unión Santiago vs. Escuela Valoy y Comercio vs. Sarmiento.

Categorías 2004 y 2005 (de 7.30 a 13.20). Cancha 4. Categoría 2004: Unión Santiago vs. Ferroviarito; Comercio vs. Valoy; Sarmiento vs. Raúl Pintos; Donis vs. Golcito.

Categoría 2005. Valoy vs. Estrella Roja; Unión Santiago vs. Comercio; Estrella del Sur vs. Raúl Pintos; Golcito vs. Galguito; Categoría 2004. Comercio vs. Estrella Roja; Donis vs. Niños Unidos; Valoy vs. Ferroviarito. También se jugarán el viernes estos encuentros, en 2004 y 2005 (de 7.30 a 13.20).

Cancha 4. Categoría 2004: Valoy vs. Unión Santiago; Ferroviarito vs. Estrella Roja; Golcito vs. Sarmiento; Raúl Pintos vs. Niños Unidos.

Categoría 2005. Comercio vs. Estrella Roja; Unión Santiago vs. Valoy; Galguito vs.Estrella del Sur; Raúl Pintos vs. Golcito. Categoría 2004: Raúl Pintos vs. Golcito; Unión Santiago vs. Estrella Roja; Escuela Niños Unidos vs. Sarmiento.

Estas dos categorías también verán acción el sábado en cancha de Unión Santiago, en la continuidad del torneo.