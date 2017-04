FÚNEBRES | 12 de Abril de 2017

Hoy 22:27 - FALLECIMIENTOS





- Roberto Medina (Dpto. Silípica)

- Ernesto Ramón Cerro (Tucumán)

- Rosa Ramona Iñíguez (La Banda)

- Ramona A. López de Zamboni

- Lindaura Alderete

- Luis Alberto Rojas (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALDERETE, LINDAURA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/17|. Tía querida descansa en paz en los brazos del Señor y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus sobrinos que nunca te olvidarán, Alejandro Iñiguez, Zulma, Dany, Mechi, Cristian y flia. acompañan con profundo dolor a Raúl, Carlos y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17 en Tucumán|. Sus hermanos Adriana Cerro de Herrera, José Antonio y Gena Riccio; sus sobrinos y respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17 en Tucumán|. Porota Castiglione a Álvarez Valdés y sus hijos: Ariel, Luis, Benjamín, Alejandro y Diego acompañan a Adriana y familia por el fallecimiento de Ernesto, con la esperanza de la resurrección.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. La familia de su hermana Adriana Cerro de Herrera, Marta Azar de Jerez, Tiky Abalos Gorostiaga, María Nelva Atia de Ahuat, Rosi Muñoz y Rosa Archetti de Quainelle participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos, nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, RUFINO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/17|. Sus amigos Florencia Domínguez y Nicanor Meossi, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su nieto Jorge Pérez en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Marina del Carmen Lescano, sus nietos Marina y Sebastián, sus bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazon. Descansa en paz madre". Su hijo Oscar Ponce, su esposa Mercedes de Ponce, nietos Poly, Rody, Daniela y Silvina, sus bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su hijos Carmen y Raul Ponce, hijos políticos Cecilia Jugo, Mercedes Gómez, Horacio Medina, nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. "El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu amor me acompaña a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré". Salmo 23. Sus sobrinos y sobrinos nietos, Susana Saavedra, Pino Avila, José Antonio y Juan Pablo Avila, despiden a la querida tía Marina con el dolor de la partida, mas reconfortados en la fe de la Resurreccion. Descansa en paz y brille para Ti la luz eterna.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. "Yo soy la resurrección y la vida". El personal directivo, docente y administrativo del Agrupamiento Nº 86145, de Campo Amor participa el fallecimiento de la abuela de la Prof. Marina Medina. Eleva oraciones en su memoria.

LESCANO, MARINA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Las Empresa MIJOVI SRL. y SAFICOSA, Acompañan con profundo dolor a su hijo Raul en este triste momento.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. José Isa Assán, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Raúl A. Valladares participa con pesar el fallecimiento del Sr. padre de su amigo Rody y demás familiares.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Padre Gregorio Makantassis y las comisiones del Centro Ortodoxo, la comisión de Damas Ortodoxas y la Unión de Jóvenes Ortodoxos participan el fallecimiento del abuelo del presidente del Centro Ortodoxo. Elevan oraciones por su eterna memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijas María Antonieta y María Susana participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Rody y abuelo de Rodito y Diego. Elevan oraciones en su memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Oliva Pécora de Collado, sus hijas Enriqueta Oliva y Mariana Collado y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Las compañeras y amigas de su hija Marilyn del Colegio Belen, acompañan en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. La Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF), participa el fallecimiento del Padres del Socio y Amigo de la Institución Sr. Rody Lindow-. Ruegan oraciones en su memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Rolando Álvarez, Maria I. P. de Alvarez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Estudio Superior Nilda y Eduardo Ballericé juntamente con Directivos y personal, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos penosos momentos de dolor. Elevando plegarias en su memoria.

LINDOW, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Elda Chazarreta de Afur, hijos y sus respectivas familias expresan un profundo pesar a sus hijos Chavela, Rody, Luis y a sus familiares ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LOPEZ DE ZAMBONI, RAMONA A (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/17|. Rosa Corrales, Maria Laura Diaz, Eduardo Banegas y Lola Banegas, participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. César Monicci Kurán, su esposa María del Carmen Parente participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Dr. Carlos Olivera. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Dr. Ricardo Brandan y Dra. Maria Cristina Zanoni de Brandan y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Flia. Zanoni Cornet, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán y familia, particiapan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos penosos momentos de dolor. Elevando plegarias en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Señor, te rogamos por su descanso eterno y que brille para èl la luz que no tiene fin". Yesmin LLebeili, Norma, Carlos LLebeili y Flia., Antonio Llebeili y Flia., Marìa Eugenia, Araceli y Yesmin Llebeili acompañan con profundo dolor a su esposa Luisa, sus hijos Florencia, Luciana, Eugenio y a todos los demàs familiares y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE LEDESMA, ZULEMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Anita Sosa y Félix Ochoa, sus hijos Daniel y Viviana Dilascio, Mario y Silvia Di Filippo, Gustavo y María Eugenia Cavallotti y Alejandra Ochoa participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, DE LEDESMA, ZULEMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. Norah Carabajal, José Manuel Cáceres e hijos y nietos acompañan a sus amigos Anita Sosa y Félix Ochoa en la triste despedida de su hermana. Elevamos oraciones por su eterno descanso.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BERTULO DE ABDALA, MARÍA ISABEL (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/16|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral a recordarse un nuevo Natalicio.

CARUSO, JUANA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/15|. Su familia, hijos, nietos y esposo invitan a la misa que se oficiará el miercoles 12 a las 20.30 en Catedral Basílica.

FARÍAS DE QUADRELLI, MARINA - QUADRELLI, LUIS - CAMPOS, LUIS (q.e.p.d.) Fallecieron el 11/4/10, el 30/6/75 y el 10/4/00|. "Madre sigues en el recuerdo de tus seres queridos y de cuantos te conocieron". Sus hijos Luis Gerardo y Sara Mabel; hija pol. Noemí; sus nietos Analía, Fernanda, Luciano; bisnietos Enzo, Leandro y Alfonso invitan a la misa que se realizará en la Pquia. La Merced hoy a las 20.30, al cumplirse siete años de su fallecimiento.

KLEMBA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus hijos, hermanas y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy alas 20.30 hs. en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

KLEMBA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus hijos Fernando y Analía invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Merced, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

KLEMBA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Tus familiares del corazón, hermanos Ponce Faila, Ana María Gómez, tus vecinos y amigos Eudoro Córdoba y familia y tu amiga de toda la vida Estelita Gerez participan tu fallecimiento e invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. La Merced.

LAMI, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. Su esposo Nardo Ruíz, sus hijos Marcos, Rafa y Coty invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MANZUR DE NAVARRO, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Su hija Adriana invita a familiares y amigos a la misa en su querida memoria, a celebrarse hoy en Catedral Basílica, a las 20, al cumplirse once meses de su partida a la Casa del Padre.

PALMIERI VDA. DE FIAD, ILDA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. Fue una dicha tenerte entre nosotros, tu vida fue un ejemplo de fortaleza, generosidad y amor a tu familia. Te amaremos por siempre. A un año de tu partida al Reino Celestial. Tus hijos, hijos poliicos nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse en la Catedral Basílica hoy miecoles 12 a las 20.30 hs.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Su esposa Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Maria Florencia, Maria Luciana, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, rogando por el eterno descanso de su alma.

ROLDÁN, FACUNDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/90|. Sus hijos Nardo, Néstor, Oscar, Esther, Inés y Cacho, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia La Inmaculada, (Balcarse e Independencia), con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

SOLER, SALVADOR ONOFRE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Papi, hoy hace ya diez meses que partiste al reino de Dios, tu ausencia duele cada día más, te extrañamos y necesitamos tanto, sabemos quenos cuidas, que sos nuestro ángel guardián, danos fuerzas para aprender a convivir con este dolor tan grande. Gracias por darnos todo y más. te amamos ¡Siempre juntos! Su esposa Titina Elías, sus hijas Ivanna, Gisella y Fiorella, sus hijos políticos José, Juan Manuel, José María y su nieta Camila invitan a la misa a celebrarse en su memoria, hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

VAZQUEZ, SEBERA EDELMIRA (CHELA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/12|. Querida Madre, hoy se cumple un aniversario mas, de tu partida hacia el Reino Celestial. El dolor de tu ausencia se hace cada vez mas profundo en nuestro hogar. Brille para Ti la luz que no tiene fin. Su hija Elsa Liliana Correa, sus nietos Luis Ariel, José Eduardo, Pedro Fernando, Natalia Liliana y Víctor Facundo, sus bisnietos y tataranieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse cinco años de su fallecimiento.

VILLAGRAN, GLADI ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/13|. Sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





GUTIÉRREZ, CARLOS ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Los compañeros del Coro de la Catedral Basílica de su hijo Leo: Poly, Chocha, Nieves, Lucky, Adriana, Alberto, Julio y Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Brille para El, la luz que no tiene fin. Ruega una oración en su memoria.

IÑIGUEZ, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/17|. Sus hijos Reina, Pedro, Arnaldo, Miriam, Carlos, Marta, Marcela, Miguel e hijos pol. Julio, Zulma, Gringo, Sandra,hermanos Justo, Ambrosio, nietos, bisnietos y demás fliares partic. su fallec., sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Quiroga. SEPELIO SANTIAGO.

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su esposa Maria Silvia, sus hijos Luis, maria, Silvia, Daniel, h. pol. María, Inés, nietos Juan, Andrea, Mateo, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10 hs. Casa de duelo P.L.Gallo 330 Sala Nº 3. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROJAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Compañeros de Diario Panorama, Radio Panorama y Canal 7, acompañan a su hijo Daniel en su dolor y desean que brille para el la luz que no tiene fin.

SANDEZ, JULIA (q.e.p.d.) Fallecio el 11/4/17|. Sus hijos Orlando, Norma, Margarita, Isabel, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 15 hs. en el cement. La Capilla. Servicio Iosep. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ARAUJO, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Mary, su hijo Omar, hija política Susy, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BANEGAS, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Yolanda López de Fiad sus hijas y nietos lamentan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestros compañeros y amigos Lita, Mercedes y Toño. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, RAÚL JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/17|. Olga Arias de Abdala, sus hijos Pichón y Nenusa y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

GOMEZ, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su esposa Agueda Paz, hijos Humberto, Maria,Rosario,Esteban, Hugo, Mario,Reimundo y Victor Gomez, hijos políticos, Nietos y Bisnietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en cementerio Sumamao dpto. Silipica. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

TOLOZA DE ARANDA, SARA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/17|. Yolanda López de Fiad sus hijas y nietos lamentan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga y acompañan en esta irreparable pérdida a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA DE ARANDA, SARA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/17|. Nelly Carrizo Brugo participa su fallecimiento y acompaña en este doloroso momento a su hermana Elba y demás familiares. Se ruega oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





MEDINA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Fuiste un esposo bueno, ejemplar padre. Dios te tenga en su Santa gloria. Su esposa Rosa, sus hijos María, Marcelo, Gustavo, Valeria, sus hijos políticos Andrea, Norma, Beatriz, Pedro, sus nieto Tiziano, Román, Sabi, Anto, Flor, sus nietos Yona, Cris, Axel, Sole y su bisnieto Eduardo invitan al responso que se realizará mañana 13/4 a las 18 en el cementerio de El Simbol, Dpto. Silípica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

MEDINA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Viejo eres el mejor padre, compañero, amigo. En mi corazón estarás por siempre. Descansa junto al Señor. Su hijo Roberto, su hija Silvana, sus nietos Sabri, Nico, Ori, Ian invitan al responso el día jueves 13/4/17 a las 18 hs. en el cementerio de Simbol, Dpto. Silípica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

MEDINA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Papá no se porque paso esto, te dormiste y ya no pudiste despertar. Te fuiste silencioso, sin despedirte de nadie. Sus hijos Edgar y Fernando, su hija política Gaby, sus nietos Leonel y Zoe invitan al responso mañana 13/4 a las 18 en el cementerio de Simbol, Dpto. Silípica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

MEDINA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Papi, hoy me dejaste sin consuelo, fuiste un padre ejemplar, un ser maravilloso. Nunca te voy a olvidar, en mi corazón vas a estar por siempre. Sus hijos Alejandro y Daniel invitan al responso a realizarse mañana 13/4 a las 18 hs. en el cementerio del Simbol, Dpto. Silípica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

MEDINA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mi viejo querido te fuiste dejándome sin consuelo. Siempre me dijiste que me cuidarías. Fuiste un padre ejemplar, recto, bueno, dulce, como fuiste siempre, con todos los que te conocían. Su hija Edit, su compañero Horacio, su nieta Day invitan al responso que se realizará mañana 13/4 a las 18 hs. en el cementerio de Simbol, dpto. Silípica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.