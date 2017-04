Imponen medidas a sujeto que atacó a "patadas" a su ex

Fotos Detuvieron al sospechoso del salvaje abuso en contra de un niño de 11 años La víctima permanecía hasta anoche internada en el Cepsi, tras una intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido por las lesiones sufridas.

12/04/2017 -

Una salvaje pelea entre un hombre, su ex y su actual pareja terminó en la Fiscalía de La Banda. Una mujer denunció que su ex pareja -con quien tiene dos hijas en común- la atacó a golpes, pero el acusado sostuvo que fue él, al igual que su novia actual, quienes resultaron lesionados por la denunciante. Según se ventiló en dos audiencias simultáneas realizadas en el Centro Judicial de La Banda, el grave episodio se registró el pasado domingo cuando el acusado -Nicolás Brajcich- se presentó junto con su pareja en la casa de la madre de su ex, en el Bº Santa Clara.

Allí el acusado debía dejar a sus hijos y fue en ese momento que se inició una violenta discusión con su ex pareja -identificada como Florencia Martínez- por diferencias que mantienen a raíz de la cuota alimentaria y la visita de los menores.

El cruce verbal de la ex pareja se tornó cada vez más violento y en un determinado momento, por razones que se desconocen, Martínez se acercó hasta donde estaba la actual pareja y la agredió físicamente provocándole lesiones con sus uñas.

Ante el ataque que su novia sufría, Brajcich intervino y según la denuncia de Martínez éste le propinó golpes de puño y "patadas" en las piernas.

Por el incidente, todos radicaron denuncia y según indicaron las fiscales, Martínez presenta 5 días de curaciones. Mientras que la pareja tiene heridas curables en 3 días.

Ante la situación la fiscalía imputó a Brajcich de lesiones leves y le impuso medidas restrictivas.

Lo mismo ocurrió con su ex, quien no puede acercarse tanto al padre de sus hijos como a la nueva pareja del hombre.