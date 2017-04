Para Nicolás los soldados son "quijotes"

12/04/2017 -

Por parafrasear una canción de tu autoría, ¿los soldados de Malvinas fueron quijotes o héroes?

Quijote es aquel que antepone su convicción a su conveniencia y nuestros combatientes anteponían su convicción de defender a la Patria no solo a su conveniencia a su propia vida. Por eso, para mí son quijotes.

¿En tus libros Malvinas a sangre y fuego y La pasión según Malvinas, volcaste lo que no se conoció de tus informes?

Cuando volví y me entero de que mi trabajo no fue mostrado, para compensar, lo que no me dejaron mostrar con videos quise mostrarlo con letras de molde. El primero es un libro de texto con pocas fotos y el otro fotos tomadas por mí con pequeños textos.