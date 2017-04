Bauza dejó oficialmente el cargo y le agradeció especialmente al plantel

Fotos ADIÓS. Edgardo Bauza se despidió ayer de la selección argentina luego de rescindir su contrato con las autoridades de la AFA, entre ellos el presidente Tapia y el vicetitular de la Comisión de Selecciones, Marcelo Tinelli.

12/04/2017 -

Edgardo Bauza dejó oficialmente ayer de ser el entrenador del seleccionado argentino después de arreglar las condiciones de su desvinculación con el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien mañana viajará a España en compañía del vicetitular de la Comisión de Selecciones, Marcelo Tinelli, para ofrecerle ese cargo al hoy director técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli.

Después de cerrar los términos económicos de la desvinculación junto con sus colaboradores y su representante, Gustavo Lescovich, en la sede de AFA en la calle Viamonte, el trío integrado por Tapia, Tinelli y Bauza se trasladó hacia el predio de Ezeiza, donde poco antes de las 21 ofrecieron todos ellos sendas declaraciones públicas que marcaron el final del ciclo del "Patón".

Como se sabía, ninguno de los tres protagonistas ofreció una conferencia de prensa, ya que no se permitieron las preguntas de los periodistas, por lo que todas las "exposiciones" tuvieron un tono discursivo de compromiso.

"Quiero agradecerle primero al presidente de San Pablo (Carlos Augusto Barros de Silva), que fue quien me facilitó la salida del club para venir al seleccionado argentino, y después a Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, al que ya conocía de San Lorenzo, pero especialmente a los jugadores, porque esta generación de futbolistas entregó todo y será la que va a clasificar al Mundial, porque vamos a hacerlo y de eso no tengo dudas", indicó Bauza, el primero en hablar. "En este tiempo que fue corto, apenas ocho meses, lo que viví me dejó muy contento, y por eso también le agradezco a la prensa por la paciencia", concluyó Bauza, de 59 años.

Acto seguido le tocó el turno a Tinelli, que eligió referirse a la faz humana del entrenador más que a la deportiva, y dirigiéndose directamente a él le dijo que "toda la gente valoró" su trabajo, y lo destacó como "una buena persona".

El que cerró la despedida en Ezeiza, que bien se podría haber realizado en Viamonte, ya que apenas superó los cinco minutos entre los tres oradores, fue el anfitrión Tapia, quien le "agradeció" a Bauza "la buena predisposición que tuvo para cerrar esta negociación de su desvinculación".

Van por Sampaoli

Pero cerrada esta historia, rápidamente Tapia y Tinelli estarán volando mañana hacia España para contactarse en Valencia con Sampaoli, el sábado próximo, cuando en esa ciudad su Sevilla visitará al representativo local por la denominada Liga de las Estrellas.

Claro que en el transcurso del viaje también entrarán en contacto con el capitán Lionel Messi para intentar convencerlo también de que los acompañe a la sede de Fifa, en Zúrich, con el objetivo de que presente en persona un descargo que permita atenuar las cuatro fechas de suspensión que le aplicaron por insultar a un árbitro asistente brasileño en el encuentro de eliminatorias ante Chile.

Claro que en el camino intentarán también realizar un contacto también ‘de compromiso’ con el entrenador de Atlético Madrid, Diego Simeone, a la sazón amigo personal de Tinelli, con la idea de ofrecerle lo mismo que a Sampaoli: el cargo de técnico del seleccionado argentino.