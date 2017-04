González: "Tratamos de no mirar hacia abajo"

Fotos ADAPTADO González, desde el arribo a Central Córdoba se convirtió en una pieza vital en el esquema táctico

Central Córdoba, favorecido por los resultados registrados el pasado fin de semana, logró salir de la zona de descenso en el torneo de la Primera B Nacional, después de un largo tiempo, situación que alegra al plantel, como lo manifestó el mediocampista de creación Arnaldo González, aunque aseguró que el grupo prefiere no mirar la zona de abajo y enfocarse en seguir mejorando partido a partido. Además dijo que el plantel está capacitado para dar el golpe en la Copa Argentina.

"Estamos contentos de haber salido de esa posición, pero también tranquilos. Tratamos de no mirar hacia abajo, sino hacia adelante. Obviamente que miramos los otros resultados, pero si nosotros no ganamos no nos sirve que el resto pierda", confesó González por haber salido de la zona de descenso.

El "Pitu" en su diálogo con el programa "La Hora de Central", que se emite por FM Melodi, recalcó que la situación actual les permite trabajar con tranquilidad.

"Nunca tuvimos la presión de estar en esa posición incómoda. Trabajamos con la intención de sumar muchos puntos, de ir partido a partido. Obviamente que estar fuera, te permite trabajar más aliviado, pero no podemos permitir que nos relajemos, porque si pasa eso volvemos a la preocupación".

"El viernes tenemos una gran chance de seguir por la senda del triunfo en condición de local. Esperemos hacer un buen trabajo para quedarse con esos tres puntos", añadió el "Pitu", en referencia al duelo que protagonizará ante Boca Unidos de Corrientes, a las 20 ante en el estadio "Alfredo Terrera" del barrio Oeste.

Copa Argentina

González al igual que sus compañeros saben que el principal objetivo del plantel es lograr la permanencia en la categoría, pero también reconocen que avanzar de fase en la Copa Argentina, también es factible.

"Con la jerarquía que hay en este plantel, podemos hacerle frente a cualquiera, incluso a los de primera. Aldosivi no está pasando un buen momento y eso lo podemos aprovechar. Venimos con un envión anímico bueno", dijo en referencia a su rival en los 32avos, Aldosivi de Mar del Plata.

Por último, confesó que cada día se siente mejor adaptado al grupo, teniendo en cuenta que fue el último en sumarse al plantel beneficiado por el tercer cupo para incorporar que tuvo la institución ante la lesión del juvenil Mauro Barraza.

"En lo personal me siento bien. Cada día que pasa me suelto un poco más. Trabajé doble turno con el profe para estar apto desde lo físico. De a poco me voy sintiendo en mi ritmo".