"El atraso cambiario es una situación que no puede perdurar"

Fotos ANÁLISIS. El economista habló de la inflación al dólar y el Gobierno.

12/04/2017 -

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a la situación del dólar, a las perspectivas de inflación y cuestionó la falta de un funcionario que centralice las decisiones que se toman sobre la economía.

-Cuando el dólar sube es un problema y cuando baja también.¿Por qué?

-Hoy está totalmente dominada la situación del dólar por consideraciones financieras, endeudamiento provincial, blanqueo, etc. Da toda la impresión que el atraso cambiario va a seguir por un tiempo’.

-¿Esto va a perjudicar a la economía?

-Hay productores que van a estar complicados, consumidores que van a estar mejor, pero cuando uno mira esto como economista, el tema es que es una situación que no puede perdurar.

-¿Cómo ve la situación del déficit fiscal?

-No sé qué tipo de avance puede estar haciendo, todas las modificaciones tarifarias tienen que ver con la tasa de inflación, no mucho más y el resto, yo no veo avances.

-¿Qué opina de la evolución del índice inflacionario?

-Todas las estimaciones privadas empezaron con 2% y la indexación del trimestre que es importante para salarios públicos están en 6%.

-¿Es cumplible la pauta del 17%?

-Hoy como está descentralizada la acción dentro del gobierno, cada uno cuida su quinta y entonces el presidente del Banco Central dijo: Yo me atengo a esto, voy a restringir la cantidad de dinero, subir la tasa de interés y eso probablemente comprometa el nivel de actividad.

-Sería un problema...

-Bueno, la vida es problema. Pero dado a cómo hicieron el planteo, el Central tiene que esperar esto. El resto, no es fácil. No es fácil saber quién está a cargo y quién junta los pedacitos de la forma como está organizada la política económica dentro del Gobierno. La tarea de coordinación sube, pero ¿quién está juntando los pedacitos? Que el Presidente lo esté haciendo es difícil de creer.