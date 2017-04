"Néstor es como yo, muerto es más peligroso"

Fotos SIN CASETTE. El "Huevo" Sánchez habló de diferentes temas antes de su llegada a la "Madre de Ciudades".

12/04/2017 -

Frontal como siempre, Oscar "Huevo" Sánchez habló ayer con EL LIBERAL en la antesala de lo que será su regreso a la provincia para brindar una charla en el Club Olímpico, en el marco de ciclo de conferencia 2017 que organiza la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana (Cyac) que preside el CPN Atilio Chara.

El entrenador bahiense habló de la Liga Nacional, de la actualidad de los equipos santiagueños y de los dos jugadores más importantes que tiene la provincia: Gabriel Deck y Nicolás Aguirre.

"La idea surgió a través de la Fundación y con gusto acepté de inmediato, porque es una fecha que yo podía, porque después tengo muchos eventos y muchas clínicas. Además, tenía ganas de volver a Santiago. Es poco el tiempo, pero lo vamos a hacer sin límite, porque es una provincia netamente de básquet. Voy a eso, a hablar de básquet, a ser abierto. Como siempre, no me guardo absolutamente nada", comentó el "Huevo" en comunicación telefónica desde Mar del Plata.

-¿Qué opina de la Liga Nacional?

-La Liga Nacional me parece que ha mejorado en algunos aspectos en cuanto al marketing, en cuanto a la difusión, pero no en cuanto a la cantidad de público. La liga sigue careciendo de sentido común. Los días de básquet son viernes y domingo. Que me disculpen todos, pero el lunes no es un día de básquet. Los chicos van al colegio al otro día y sinceramente es imposible hacer un programa familiar de básquet. Y los sábados es un día de cena.

-¿Qué te genera ver tantos extranjeros?

-Esa es una disposición que se hizo porque los clubes no quieren ser más rehenes de los representantes. Se hizo con el objetivo de bajar los valores. Y al contrario, los valores siguen creciendo. Los americanos no son de 2 mil dólares, son de mucho valor. Y un equipo de americanos no se hace de un día para el otro.

-¿Te sorprende que Quimsa no sepa aún si jugará playoffs?

-Néstor es como yo, muerto es más peligroso. A él le gusta jugar así. Le gusta jugar con americanos, con un juego más anárquico, un juego más de 2 contra 2, un juego de rachas. Néstor es así. Y tiene americanos que me han dicho que son buenos, pero la concepción del juego no se hace de un día para el otro. Quimsa sé que está peleando con Libertad y Olímpico ganó un partido muy importante. Está difícil, pero están en competencia y dependen de ellos mismos.

-¿Extraña la dirección técnica?

-Por momentos sí, porque me lo hace recordar la gente. El otro día le entregaron una plaqueta a Duró por los 800 partidos y vi una estadística que voy segundo en la historia con casi 1.000 partidos, sabiendo que hace 5 años que no dirijo una liga completa y no me computaron los 400 partidos de Quilmes. Son muchos años. Y obviamente la gente te lo hace notar. Eso te alimenta el ego. Yo cambié mucho, porque ahora tengo mejor calidad de vida, me dedico mucho a la docencia. Pero tengo un límite para decir este año dirijo o me retiro. Y si hay algo que no hice en mi carrera es resignarme al aprendizaje, a perfeccionarme y a actualizarme. Lo que me gusta es dirigir, planificar, jugar playoffs.

-¿Qué te genera ver a Deck y a Aguirre en San Lorenzo?

-Para mí "Tortuga" es el mejor jugador del país, no tengo dudas de eso. Y "Penka", junto con Balbi, los mejores bases de la liga. "Penka" tocó fondo y resucitó cuando vio que esto se le terminaba. El tipo es un negro reo, con un coraje, pícaro, hábil sin tener un gran dominio de balón, sin tener una gran velocidad, sin ser un base picante, es muy positivo. Es un tipo te lleva puesto y defensivamente es tremendo. Y de "Tortuga" es un monstruo. Necesita invertir en un profesor de tiro en tiempo extra, porque es el que más posibilidades tiene de jugar en la NBA. Lo demás es cháchara.