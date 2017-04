El dólar, en $15,50 y la soja bajó a u$s 236,90

12/04/2017 -

Las acciones líderes sumaron 0,32% en la Bolsa de Comercio porteña, donde el índice Merval renovó el máximo histórico y quedó al borde de los 21.000 puntos, mientras los bonos soberanos operaron mixtos y el dólar registró un leve rebote en el segmento mayorista.

"De hecho, a nivel intradiario (el Merval) registró una nueva marca histórica al tocar 21.050 puntos, pero no se pudo sostener debido al bajo volumen de negocios", puntualizó Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa.

En el mercado de renta fija, el bono Bonar 2024 avanzó 0,30% a $1.838 y el AA46 en pesos cayó 0,48% a $1.652, en la Bolsa porteña.

En el mercado de cambios, el dólar subió a $15,28 en el segmento mayorista, bajó a $15,50 en pizarras y avanzó a $15,70 en el circuito informal.

En el Mercado a Término de Buenos Aires, la soja para entrega a mayo 2017 perdió 1,10 dólares a 236,90 u$s /TN. El maíz para abril 2017 perdió 1 dólar a 155 u$s /TN. El trigo para Enero 2018, quedó sin cambios a 159,50 u$s /TN.