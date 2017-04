Recomiendan la compra y manipulación segura de pescados y mariscos en el hogar

Fotos ADVERTENCIA. No deberá adquirir preparaciones de alimentos en puestos callejeros.

12/04/2017 -

Se acercan las Pascuas y la demanda de pescados y mariscos se incrementará en los últimos días de la semana. Es por ello que desde la Dirección General de Bromatología de la Provincia difunden y promueven prácticas seguras y saludables en nuestra comunidad. "La compra de cualquier tipo de pescados y mariscos deberá hacerse en comercios habilitados que presenten buena higiene general y exhiban sus productos frescos, conservados en abundante hielo o congelados. No deberá adquirir preparaciones elaboradas con mariscos en puestos callejeros o locales que no tengan habilitación bromatológica. Vale indicar que el pescado fresco debe presentar un ligero olor a pescado, pero nunca olor a amoníaco; los ojos siempre brillantes, no hundidos; la opacidad o el hundimiento son signos de deterioro; las agallas rojas, las escamas adheridas al cuerpo y su carne firme. No debe ceder ante la presión del dedo; pigmentación viva y brillante, entre otras cosas", pidieron.

En tanto que al momento de comprar pescados o marisco congelado, hay que constatar que el envase no esté abierto, roto o golpeado en los bordes; seleccionar envases que se encuentren en la zona intermedia de congelación del equipo exhibidor del supermercado; seleccionar productos que no presenten manchas blancas ni oscuras, decoloración ni sombreado y carne roja o rosa que indique que está seco.

Además, si se realiza la compra en un comercio alejado del hogar, es recomendable contar con una conservadora y hielo para transportar los pescados y mariscos. Nunca debe transcurrir más de dos horas fuera de la heladera.

Finalmente indicaron que las latas de conserva de productos de la pesca no deben presentar abolladuras, ni estar hinchadas u oxidadas. Debe tener en cuenta los rótulos y fecha de vencimiento.