Fotos Nicolás Vázquez sale de gira y vendrá a Santiago y a Las Termas

12/04/2017 -

El actor Nicolás Vázquez protagonista del suceso teatral "El otro lado de la cama" que mañana iniciará una imponente gira nacional, que a mediados de año lo traerá por Santiago y Las Termas, habló por primera vez de la muerte de su hermano Santiago y sostuvo: "Estoy mucho mejor que miles de personas afectadas por la misma desgracia que tuve yo (el deceso se diagnosticó como muerte súbita) pero no llegan a fin de mes, no tienen trabajo ni casa, no comen".

"Si bien es duro y una tragedia lo que nos pasó a mí y a mi familia no deja de ser una bendición todo lo otro que me pasa", dijo.

"El otro lado de la cama", récord de público en la última temporada teatral de Mar del Plata, tiene como autor al español David Serrano y la dirección de Manuel González Gil, y fue estrenada en Buenos Aires durante 2016, con Gimena Accardi, Benjamín Rojas, Sofía Pachano, Francisco Ruiz Barlett y Sofía González Gil.

A partir de mañana podrá verse en Mar del Plata (del 13 al 16 de abril), Rosario (21 y 22), el Auditorio de Belgrano, en Capital Federal (23), Lomas de Zamora (27 y 28) y el ex cine Rivadavia, en el barrio de Floresta (29 y 30). Del 5 al 7 de mayo la pieza cruzará el charco para presentarse en el teatro Metro de Montevideo y del 10 al 14 recorrerá escenarios en ciudades del interior uruguayo, para continuar a su regreso la gira por provincias pasando por La Plata, Tigre, Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, Ituzaingó, Banfield, Paraná, Rafaela, Santa Fe y Concordia, antes de despedirse en Córdoba el 25 de junio.

Si bien aún no tiene fecha definida para Santiago y Las Termas, sí se confirmó que a mediados de año se presentarán en la "Madre de Ciudades" y en la "Ciudad Spa". "Qué bueno poder anunciarles la gira nacional que emprenderemos con esta obra que nos ha dado tantas satisfacciones y nos obliga en el buen sentido a alargarla para que otros públicos puedan conocerla", expresó Vázquez ante Télam y otros medios de prensa. Consultado por el éxito de la comedia en el verano marplatense, apuntó: "El balance que podemos hacer es extraordinario, lo mismo que cuando la estrenamos en Buenos Aires; el público la aceptó desde el principio y desde entonces tuvimos la satisfacción de tener la sala llena, porque en una ciudad balnearia la competencia es mayor y eso te obliga a no fallar; así que estamos agradecidos al público".

"El éxito es algo que deseábamos desde el principio -añadió su esposa, Gimena Accardi-, pero en el teatro nunca se sabe; se puede llevar un gran producto pero por ahí el público no responde; pero aquí se dio que se unió todo: teníamos un gran producto y la gente respondió como lo había hecho durante todo el año pasado en la avenida Corrientes."