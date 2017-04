De la Ve renunció a Bendita

12/04/2017 -

Ángel de Brito lo dijo en Los ángeles de la mañana: "Florencia de la Ve fue desvinculada de Bendita.

La panelista se unió en agosto de 2016 al programa que conduce Beto Casella en Canal 9.

Ahora, la noticia sonó a que fue echada. "No pasó nada raro. No me cerró el número que me propusieron, nada más. Ellos me querían tener nuevamente pero no llegamos a un acuerdo", afirmó Flor.

"Ahora estoy con un nuevo proyecto de televisión, muy entusiasmada. Cuando firme cuento todo", agregó la actriz y conductora.